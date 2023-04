El Ogro Fabbiani habló de cómo intenta remontar la relación con Uma, su hija con Amalia Granata

"Tengo que tener paciencia", agregó sobre un vínculo que se conoció en los últimos días viene de mal en peor, y por lo que parece no mejoraría, por lo menos, en un futuro cercano.

Cabe recordar que en LAM, Uma fue tajante sobre la relación con su papá, y no sólo reconoció que fue ella quien decidió que no vaya a sus 15, sino que aseguró que él no la saludó el día de su cumpleaños.

"Siento que hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme feliz cumpleaños", había dicho.

"Ella tuvo un intento de acercamiento, no funcionó. Ella tiene su carácter, sus motivos, y él tiene los suyos. Quizás crea una cosa que no es real, y te lo digo de corazón, Uma está acá presente y te lo puede desmentir o no, yo no tengo nada en contra de él. Al contrario. Yo tuve una relación tan hermosa con mi papá que lo único que deseo es que ella la tenga igual con el suyo. Eso es lo que hace que un ser humano sea una persona de bien para toda la vida", agregó su mamá, diputada provincial de la provincia de Santa Fe.

El mensaje de apoyo de la hermana de El Ogro Fabbiani a Uma y Amalia Granata en medio del escándalo

El fin de semana, Uma, la hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, vivió uno de los momentos más importantes de su vida y festejó con familiares y amigos su esperada fiesta de 15. Sin embargo, su papá no estuvo presente pero sí su familia, y en ese marco la hermana del ex futbolista le manifestó su apoyo a su ex cuñada y su sobrina.

Sucede que la ausencia del ahora Director Técnico en la fiesta generó todo tipo de repercusiones, sobre todo luego de que él realice un posteo en sus redes sociales saludando a la adolescente, aunque ella en LAM (América TV) dijo que ni siquiera la saludó por su cumpleaños.

"La madurez que tiene Uma es algo increíble. Orgullosa de la mujer en la que te convertiste y en lo buena persona que sos. Siempre mi persona favorita", escribió Yessica Fabbiani en twitter, luego de haber participado en la fiesta de su sobrina.

El mensaje de la tía de Uma, que en las últimas horas decidió cambiar su apellido a Granata, recibió varios likes, entre ellos el de Amalia Granata.