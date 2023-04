Uma, la hija del Ogro Fabbiani y Amalia Granata, ahora usa el apellido materno: "Preferí hacer..."

En Socios del Espectáculo (El Trece), la hija de Amalia Granata también respondió algunas preguntas e hizo responsable a su papá: "Los adultos a veces tienen que tener la primera acción, pero no se puede hacer nada".

Por otro lado, cuando el periodista le preguntó por el cambio de apellido en su cuenta de Instagram, Uma afirmó que no usará más el de su papá, Fabbiani. "Preferí hacer lo que realmente siento. Yo me siento más identificada con Granata, pero son cosas a solucionar", sostuvo la joven.

Por último, el movilero quiso saber si le dice 'papá' a la pareja de la diputada, Leonardo Squarzon: "No le digo papá, pero siento que tengo muy buena relación". Y admitió sobre Squarzon: "Siento que está cumpliendo el rol el un papá".

Marcelo Polino reveló picantes motivos sobre la decisión de Uma con su papá, el Ogro Fabbiani: "He visto..."

El sábado por la noche se dio la soñada fiesta de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian el Ogro Fabbiani, la cual entró en una gran polémica por la ausencia del ex futbolista al cumple de su hija y el posterior fuerte mensaje que hizo en las redes.

En este sentido, Marcelo Polino, quien fue uno de los pocos invitados famosos al evento, habló en el ciclo Intrusos, América Tv, de la ausencia del Ogro a la fiesta de Uma.

"Estaba la abuela, los hermanitos. Uma estaba feliz porque desde los 7 años quería la fiesta de 15", indicó el periodista. Y agregó: "No me sorprendió (la ausencia de Fabbiani). Hace ocho años, trabajando con Amalia, he visto el esfuerzo que ha hecho esta mujer para que Uma tenga vínculo con su papá".

"Salíamos de la radio y ella agarraba el auto e iba a la casa de la abuela para que vea el padre. Ella siempre estimuló el vínculo para que se sigan viendo", explicó Marcelo, amigo de Amalia.

Y remarcó: "A él (el Ogro) no lo conozco. Amalia rehízo su vida y Leo (Squarzon) es muy copado".

Y sobre el polémico posteo del actual DT, consideró: "Me pareció innecesario el mensaje justo el día del cumpleaños, aún teniendo razón el adulto debe bajar un cambio".