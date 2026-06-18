El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato.

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¿Qué dijeron en Luzu TV ante el escándalo de Flor Peña con la noticia de la muerte de Jorge Messi?

En las últimas horas en Luzu TV, tras el escándalo por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, informaron que tomaron la decisión de desvincular a Florencia Peña y a dos productores señalados por no haber verificado la información antes de que saliera al aire.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", dijeron en un comunicado.

En el texto confirmaron además la salida de todos los involucrados: "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado". El comunicado cerró con un mensaje institucional: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".