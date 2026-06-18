A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCÁNDALO

El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato

Nico Occhiato vivió un momento desgarrador al aire en Luzu TV luego de la visita de una médium a su programa, Nadie dice nada.

18 jun 2026, 17:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato.

El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato.

El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato.

El otro papelón de Luzu: el día que una médium anunció la muerte de la abuela de Nico Occhiato.

El escándalo de Florencia Peña al dar al aire la falsa noticia sobre la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi, durante el Mundial 2026, no es el primer episodio bochornoso que protagoniza Luzu TV en torno a una muerte anunciada. Casi dos años antes, en septiembre de 2024, el propio Nico Occhiato fue el protagonista de un momento igual de incómodo y doloroso dentro del mismo canal de streaming que hoy conduce.

Todo ocurrió durante una emisión de Nadie dice nada, cuando una médium llamada Noelia Pace fue invitada al programa. Nico le preguntó por su abuela, que en ese momento atravesaba un delicado estado de salud y se encontraba internada. La respuesta de Pace fue demoledora: le dijo que había algo que ya no había que gestionar sino dejar que sucediera, que la abuela entraba en un proceso de quiebre importante antes de mediados de octubre, y que —a diferencia de lo que todos creían— ella sí se quería ir, aunque necesitaba que el resto ordenara. Las palabras de la médium provocaron las lágrimas del conductor, que recibió la contención de todos sus compañeros al aire.

Leé también

Nico Occhiato estalló contra Flor Peña y ella deja Luzu TV tras el papelón con el papá de Messi

Nico Occhiato estalló contra Flor Peña y ella deja Luzu TV tras el papelón con el papá de Messi

"Hay algo ahí no seguir gestionando sino dejar que suceda. Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. A diferencia de lo que todos creen, ella sí se quiere ir... solo que necesita que el resto ordene", fueron las palabras de Pace.

Esa escena, que generó impacto y revuelo en las redes, hoy cobra nuevamente relevancia tras el polémico episodio que protagonizó Flor Peña en Luzu.

Embed

¿Qué dijeron en Luzu TV ante el escándalo de Flor Peña con la noticia de la muerte de Jorge Messi?

En las últimas horas en Luzu TV, tras el escándalo por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, informaron que tomaron la decisión de desvincular a Florencia Peña y a dos productores señalados por no haber verificado la información antes de que saliera al aire.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", dijeron en un comunicado.

En el texto confirmaron además la salida de todos los involucrados: "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado". El comunicado cerró con un mensaje institucional: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nico Occhiato Florencia Peña

Lo más visto