El padrastro de Nicole Neumann rompió el silencio y trató de mentirosa a la modelo: "Jamás..."

“Conozco a Nicole porque desde que nació Sienna yo estoy dentro de la familia, diferente es que te consideren dentro de la familia o no, eso es otro tema”, explicó el hombre.

Y siguió: “Yo soy parte de esto desde hace muchos años porque a mí Sienna me ha llamado abuelo y no sé si ahora me seguirá viendo de esa manera”.

“¿Viste cuando se habla de familia ensamblada? La palabra ensamblada es la que de algún modo marca una distinción entre ser de la familia sanguínea o venir de afuera, es un matiz. Yo me sentí muy cercano a Nicole durante mucho tiempo, ella siempre me trató muy bien”, aclaró sobre el vínculo que tenía él con Nicole.

Diego Esteves le consultó si Claudia le robó dinero a Nicole Neumann cuando manejaba su carrera siendo menor de edad, a lo que el hombre aseguró: “Jamás, y si alguien dice lo contrario que lo pruebe”.

“Decir es una cosa y probar es otra. Si vos vas a hacer una acusación demostrala primero porque te puedo asegurar que no ocurrió. Claudia no le robó a Nicole, ese es el titular y si dice lo contrario que lo demuestre”, continuó la pareja de Claudia, la madre de Nicole.

Y sobre esa época de los inicios de la carrera de la modelo, apuntó: “No estaba, pero yo conozco la interna, estoy desde hace 11 años adentro y sé cómo se manejan esas cosas”.

se refirió a las picantes declaraciones de su madre y contestó si tomaría un café con ella

Nicole Neumann habló de las fuertes declaraciones de su madre Claudia, quien la acusó de desagradecida y de utilizar su apellido, luego de que la modelo se refirió al dinero que ganó en sus inicios en el modelaje cuando su mamá le manejaba los contratos al ser menor de edad.

Fue en una nota que pasó al aire el ciclo Implacables, El Nueve, donde la top model habló del primer hijo que espera con su marido Manu Urcera y contó cómo será el parto.

“Yo siempre fui tradicional, tuve a las tres en hospitales. Como soy miedosa, yo prefiero que todo esté a mano por cualquier cosa", indicó la madre de Allegra, Indiana y Sienna.

Y agregó al respecto de ese importante momento: "Son todos muy respetuosos, sí no quiero mucha visita el primer día porque la verdad que es doloroso, sobre todo la cesárea”.

Luego, le consultaron sobre el conflicto con su madre: “¿Tomarías un café con tu mamá?”. A lo que Nicole Neumann respondió: “Sí, está un poco lejos, pero podría ser”.

“Digo, como para limar algún tipo de asperezas o alguna cuestión que quedó medio en el aire que podría aclararte ella por qué actuó de la forma que actuó”, le preguntaron.

Y Nicole Neumann explicó: “No pero ya no hay esas cosas ni yo tengo nada dando vuelta en el tintero, ni nada". Y sobre cómo logró superar la distancia con su madre, la modelo se sinceró: “Sobre todo años de terapia”.