El papá de Jésica Cirio sufrió un infarto y está en terapia intensiva: los detalles

"Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver como reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo pero que no se acercó a la clínica hasta ahora", sumó este domingo.

Hasta el momento, la modelo no se refirió al estado de salud de su papá. Ellos hace tiempo que no hablan. Hace dos años, Horacio había hablado sobre su relación con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe): "Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil. No es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión".

JESICA CIRIO.jpg

El sonido paranormal que se escuchó en La Peña de Morfi y asustó a Georgina Barbarossa: "¡Es Rozín!"

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), se vivió un episodio 'paranormal' y la conductora Georgina Barbarossa se lo adjudicó al histórico conductor del programa, Gerardo Rozín, quien murió en marzo del año pasado.

Jésica Cirio y Barbarossa estaban por presentar a Cecilia Milone y Juan Rodó para hablar sobre el musical Drácula cuando en el estudio se escuchó un ruido extrañísimo y ensordecedor.

“¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Esos ruidos?”, lanzó Cirio. Georgina, por su parte, dijo en broma: “¿Hoy qué les pasa? Es Gerardo. ¿Gerardo, qué pasa que está tan mal?”.

Más tarde, después de que los actores del musical cantaran, apareció otro sonido, parecido a un instrumento de viento. “¡Es Rozín!”, resaltó Barbarossa.

“¡Gerardo, déjate de joder!”, repitió la conductora y ahí quedó la gran incógnita: ¿fue un problema técnico o se trató de una comunicación con el más allá?