El particular análisis de Virginia Gallardo sobre su debut en el Congreso: "¡Peor que el Bailando!"

"Sentí que yo era sapo de otro pozo", reconoció con total sinceridad Virginia. A lo que Fenanda Iglesias le marcó ante su relato: "¡Peor que el Bailando era!". Y la diputada afirmó: "¡Peor! Entré como con expectativas y que iba a ser la qu e por ahí desentone y por el contrario, regia, espléndida".

Así, Virginia Gallardo recordó su paso por el certamen de Marcelo Tinelli donde los cruces y discusiones entre los participantes y el jurado eran una constante al aire.

"Era mi primera experiencia en el recinto, teníamos que votar y elegir al presidente de la Cámara, y era la primera vez que estábamos con la oposición así que podía pasar cualquier cosa", continuó.

Y aclaró sobre el look para esa ocasión el cual mostró orgullosa desde las redes por lo que significó en su vida: "Anduve con muchas cosas este último tiempo y elegí el look un día antes que lo fui a buscar".

Virginia Gallardo le contestó a Martita Fort por su polémica foto con Ricardo ante de las elecciones

Virginia Gallardo habló en una nota con Desayuno Americano (América Tv) sobre los fuertes dichos de Martita Fort, quien cuestionó el posteo de la actriz en la previa a las elecciones donde recordó su historia conn Ricardo Fort.

“Lo único que voy a decir, no voy a responder a nada. Escuché comentarios tontos y siento que es una descalificación a mi persona o figura porque sí. Si subo una foto estoy utilizando a una persona y tiene más de 15 años lejos de mi vida", indicó firme la diputada de La Libertad Avanza.

En cuanto la foto que compartió con Ricardo Fort y las duras críticas que recibió, explicó: “Subí una foto como si la candidatura se la debo a Ricardo, o sea, como si en estos 15 años no hice nada, como si soy quien soy gracias a él. Hace 15 años él no está en este mundo y sin embargo yo le sigo debiendo todo a él, ese es el mensaje que quieren dar”.

"Yo estoy acá después de 20 años solo por haber salido con Ricardo y hoy gané las elecciones con un 33 por ciento y en realidad nunca hice nada. Esta es la parte que tienen que entender de este lado, no quiero contestar más nada. Ya está, no quiero responder más nada", aclaró molesta por la polémica que se generó.

Y consultada si hablaría con Martita Fort para aclarar el tema, Virginia Gallardo remarcó: "Estoy disponible, fijate que dan declaraciones y nadie levanta el teléfono. Cuando lo levantaron, estuve. La gente se olvida, yo no, besos para todos".