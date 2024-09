El particular descargo de Furia de Gran Hermano tras quedar fuera de los premios Martín Fierro 2024

Al aire del ciclo de streaming que conduce con Alex Caniggia, la entrenadora hizo un tremendo descargo en el que también se acordó de sus excompañeros.

“No me llamaron. Van los caracoles a la mesa. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. Yo rescindí contrato en buenos términos. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho”, señaló.

Por último, Juliana Scaglione destacó el enorme trabajo que hizo su fandom para ayudarla contra las campañas que había en su contra. “Era luz contra oscuridad. Soy la revolución del año, me gané el cariño de la gente y eso no se paga con nada. Soy una referente”, cerró.

El ultimátum de Furia a uno de sus fans: "Tengo que darla de baja"

Furia se puso firme y reiteró un reclamo que difundió en sus redes sociales semanas atrás. La ex Gran Hermano había dicho que no iba a dejar que nadie lucre con el uso de su imagen sin su autorización.

En las últimas horas, la entrenadora de crossfit subió un posteo, donde expuso la portada de una cuenta dedicada a compartir noticias sobre ella y señaló que el dueño deberá darla de baja o atenerse a las consecuencias.

"Furiosos, ¿de quién es esta cuenta? Avisen por que si no tengo que darla de baja", expresó, indignada.

Furia remarcó que esta no es la primera vez que informa de forma pública de la existencia de perfiles que lucran sin su permiso. "Este es el tercer llamado y aviso de no monetizar con mi imagen", agregó Furia.

La ex GH dijo que no tendrá piedad si se trata de un perfil para hacer dinero y no de un fan real. "Esta no es una cuneta fan. Es un abuso de mi imagen. También cuenta con canal de YouTube", sentenció.

