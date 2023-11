El particular descargo de Mica Viciconte tras la nueva demanda de Fabián Cubero a Nicole Neumann

Embed

“No fue de mala onda ni mucho menos, pero sentí que no tenía nada para aportar” comenzó afirmando desde sus historias virtuales, a bordo de su lujosa camioneta. “No quería salir a decir nada que se pudiera confundir o sacar otro tipo de conclusiones. Prefiero estar tranquila. De hecho, mañana tenía una nota y la di de baja por todo esto que está pasando, todo el revuelo que se armó”, argumentó.

En tanto, Viciconte agregó sobre los conflictos de Cubero y Nicole: “Más allá de que no puedo hablar, no creo que sea un momento para salir a aclarar nada”.

Asimismo, concluyó esperanzada deslizando tener “fe de que, a la larga, todo se va a calmar". "Estamos en un país en que todo es un poquito más lento, pero creo que, cuando uno llega a su casa, ve a su familia y se acuesta tranquilo a dormir, creo que ese es el camino”, declaró en un extraño tono conciliador dado su alto perfil combativo.

La firme reacción de Nicole Neumann ante la nueva denuncia de Fabián Cubero contra ella

Cuando se encuentra en plena cuenta regresiva para su opulento casamiento con el piloto Manu Urcera, Nicole Neumann se encontró con un sorpresiva jugada de su ex, Fabián Cubero, quien decidió en las últimas horas iniciarle una triple demanda, esta vez por la manutención de su hija Indiana, que vive con él desde hace casi un año.

Según reveló Ángel de Brito desde Twitter, el ex futbolista le reclamará la cuota alimentaria de la mayor de sus hijas que está completamente a su cargo. Así las demandas contra su ex mujer son: denuncia por estafa procesal, reducción cuota de alimentos y reclamo de deuda existente.

Así las cosas, abordada por la prensa cuando llegaba a las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece), Nicole fue consultada por esta mala nueva justo por estos días cuando vive a pleno la felicidad por la concreción de su nueva apuestas al amor.

Nicole Neumann Fabián Cubero.jpeg

"No me enteré de nada. No miro nada. La verdad es que estoy disfrutando esta semana con el casamiento. Mis hijas están bien y es lo único que importa y vengo a trabajar así que les agradezco, pero tengo que arrancar", atinó a responder Neumann frente a los micrófonos de Pocos Correctos (El Trece).

“Legalmente el doctor Castillo y Fabián pueden hacer lo que quieran, pero justo en la semana en que se casa aparece esto y se instala fuerte en los medios”, comentó el Pollo Álvarez en el magazine de El Trece, al tiempo que María Belén Ludueña contó que se comunicó con la abogada de la modelo.

“En la misma línea, me comuniqué con Celia Gallardo, la abogada de Nicole, y le pregunté (…) y me dijo ‘No tengo ninguna información que dar. Nicole no está notificada de nada, por ende desconozco si lo que me dicen es correcto o no”, explicó la periodista.