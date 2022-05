El particular motivo por el que la China Suárez viajó disfrazada a Uruguay

La China Suárez Helado posteo La Máscara Uruguay.jpg Vestida de helado, la China Suárez participó de La Máscara, el reality musical uruguayo.

Así las cosas, en la cuarta emisión del programa donde compitieron 5 participantes enmascarados (Tiburón, Hueva, Ultratón, Helado y Catrina) la China Suárez entonó Let it be vestida de heladito, o ice cream si prefieren, llevándose el aplauso de todos por la dulzura de su interpretación. Pero frente al duelo que le tocó contra la máscara de Catrina, el público votó que el helado debía ser el personaje a desenmascarar.