Wanda Nara recibió un comentario lapidario en Instagram ¿de parte de Tamara Báez?

"Me bloqueaste del otro porque no te da la cara para admitir que arruinaste a mi familia", escribió la ex pareja de L-Gante, desde el usuario @tamibaez426, que habría creado para poder ver el vivo de la rubia.

Desde hace varios días se rumorea que Wanda tendría un romance con el referente de la cumbia 420. De hecho, el artista estuvo el fin de semana en la casa de la empresaria. Algo que no hizo más que generar más revuelo.

¿Wanda Nara estará en Gran Hermano 2022? La palabra de la empresaria

Este martes, Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores con un vivo de Instagram, en él que además de responderle a sus seguidores, habló con PrimiciasYa y develó si formará o no parte de Gran Hermano 2022.

"Acá PrimiciasYa me pregunta si voy a ser parte de Gran Hermano. No, no voy a ser panelista" aclaró la rubia y le aseguró a este portal que "si bien en un momento, hace bastante, era una de las posibilidades, no puedo estar en un formato así por motivos de logística familiar", reveló Wanda.

De todos modos, no negó que le haya llegado una oferta laboral: "Me lo habían propuesto, pero significaba estar muchos días y para formar parte de un formato así hay que estar disponible de lunes a lunes", dijo la botinera.

Finalmente, reveló cuál será el próximo paso luego de culminar las grabaciones de ¿Quién es la máscara? (Telefe): "Tengo una propuesta para conducir en Argentina, y después de lo que estoy haciendo tengo algo chiquitito para hacer en Gran Hermano, pero no como panelista", adelantó en exclusiva.