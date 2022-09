Terribles detalles de la denuncia de Tamara Báez contra L-Gante: "Tengo un miedo indescriptible"

Además, Tamara detalló que "en lo económico siempre fue él quien manejó el dinero, él con su entorno, representantes, abogados y amigos". Pero luego, leyeron más detalles del escrito y la información complica mucho al cantante:

"La actitud tomada por el Sr. Valenzuela Elian golpeando paredes, rompiendo puertas y generando daños en artefactos de la vivienda, en los artefactos de la vivienda, sus amenazas y violencia desataron en mi un miedo indescriptible", dice parte de la declaración y continúa.

"Pidiéndole a mi hermano mayor que se quedara a pernoctar todas las noches conmigo y obligándome a quedarme en la casa de mi madre ya que el entraba a cualquier hora a mi casa ocasionando destrozos, amenazándome a mi y a mi familia de forma contínua".

La reacción de L-Gante cuando le preguntaron por el romance con Wanda Nara

Este miércoles en LAM (América TV), L-Gante habló abiertamente sobre su vínculo con Wanda Nara, con quien se mostró en los últimos días. "Es una mujer famosa y, si nos ven juntos, se arma alboroto", afirmó.

El referente de la cumbia 420 recordó cómo fue que se conocieron. "La crucé n un evento de boxeo del Chino Maidana. Estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro", detalló.

Cuando el notero de LAM le consultó por el supuesto romance con la rubia, L-Gante fue contundente: "Cualquier puede tener pareja. Cualquier que esté en estado en soltería. Lo de Wanda son especulaciones del mundo digital".

Al finalizar, el artista reiteró que está distanciado de Tamara Báez y explicó que no quiere entrar en ninguna polémica con ella. "Es que yo solo digo que me separé. No tengo nada más para decir, por respecto. Yo no quiero retrucarle nada a mi ex porque es la mamá de mi hija. No quiero que cuando crezca me vea hablando de la mamá", cerró.