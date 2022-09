Tamara Báez furiosa por la cena que L-Gante le pagó a Wanda Nara

La cuestión es que, luego de realizar la publicación, la madre de Jamaica se arrepintió y borró el mensaje, aunque varios de sus seguidores lo pudieron captar.

Tamara báez furiosa.jpg

"Y me quiere pasar 50 mil pesos por mes. Entonces, no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponda a tu hija. ‘Paganini’ de todo el mundo”, posteó la influencer, pero luego borró lo que puso.

Tamara suele mostrar su indignación con el referente de cumbia 420 a través de sus redes sociales, incluso días atrás una seguidora le hizo una consulta, y reveló que “como estaban separados” con L-Gante ella se quiso ver con otro chico y él la cuestionó.

En aquel chat, además, según Tamara el que el músico le reclama que está con otro en un audio amenazante: "Tengan cuidado, pueden ser pollo", ya que en la jerga callejera de que se cuide porque le puede ir mal.

La reacción de L-Gante cuando le preguntaron por el romance con Wanda Nara

Este miércoles en LAM (América TV), L-Gante habló abiertamente sobre su vínculo con Wanda Nara, con quien se mostró en los últimos días. "Es una mujer famosa y, si nos ven juntos, se arma alboroto", afirmó.

El referente de la cumbia 420 recordó cómo fue que se conocieron. "La crucé n un evento de boxeo del Chino Maidana. Estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro", detalló.

image.png

Cuando el notero de LAM le consultó por el supuesto romance con la rubia, L-Gante fue contundente: "Cualquier puede tener pareja. Cualquier que esté en estado en soltería. Lo de Wanda son especulaciones del mundo digital".

Al finalizar, el artista reiteró que está distanciado de Tamara Báez y explicó que no quiere entrar en ninguna polémica con ella. "Es que yo solo digo que me separé. No tengo nada más para decir, por respecto. Yo no quiero retrucarle nada a mi ex porque es la mamá de mi hija. No quiero que cuando crezca me vea hablando de la mamá", cerró.