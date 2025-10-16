El desgarrador relato de la periodista Agustina Peñalva por el calvario que le toca vivir

"Desde agosto que hay una persona que me acosando en principio desde las redes sociales. Me manda más de 20 o 30 mensajes por día, hasta que un día tuve una pequeña alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarnos solos", comenzó con su fuerte relato.

Luego Agustina Peñalva detalló cómo fue escalando su temor: "Lo bloqueo por Instagram, que nunca le respondí, y ahí se trasladó a X y luego se abrió otras cuentas en Instagram. Pero un día estábamos comiendo con las chicas en un restaurante y se me acerca una persona para hablarme de mi trabajo y se desopide, no me pareció extraño pero a los pocos días, la persona que me hace las manos me cuenta que una persona llamó para regalarme un servicio".

Hasta que un día la persecución se hizo presencial al gimnasio donde entrena: "Salgo del gimnasio un día y de repente una persona se cuelga de la cinta de una forma abrupta para consultarme si voy a ir o no a trabajar esa noche. Salí disparada porque mi cabeza asoció todo lo que venía viviendo con ese hombre. Pregunté en el gimnasio y me dijeron que esa persona se había anotado hacía una semana".

La denuncia de Agustina Peñalva al acosador: cómo hace para vivir con miedo y salir de su casa

La periodista Agustina Peñalvaba contó que "sacó las etiquetas de la redes sociales porque sino tengo la amenaza que esta persona se puede acercar" y que la primera denuncia del caso fue el 4 de septiembre pero que aún así el hombre no cesa en su accionar.

"Hago la primera denuncia el 4 de septiembre y no para de hostigarme, son mensajes constantes. Hice otra denuncia y me dieron el botón antipánico. No se calmó absolutamente nada", explicó la comunicadora.

Peñalva contó que hasta se hizo presente en la cancha de San Lorenzo, club del que es fanática, y se cruzaron cara a cara: "El viernes cuando salgo de la cancha se generan incidentes en San Lorenzo, había dejado mi matera y grabanado contenido, y cuando la voy a buscar veo que hay un hombre de espalda y me pone un libro en el pecho. Cuando lo vi se me cayó el mundo. Tuvimos un forcejeo".

"El hombre estuvo preso un mes para un lugar justamente por hostigar y acosar a una colega en la puerta de su casa y del trabajo, lo declararon insano para convivir con otras personas. ¿Me podés explicar que teniendo antecedentes cómo la policía lo larga atrás mío?", se preguntó indignada.

Y aportó más datos de esta persona y cómo es escoltada hasta por sus compañeros de trabajo para no salir sola a la calle: "Estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona ¿Cómo es que lo dejan salir libremente? Encima vive a 8 cuadras de mi casa, no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme". Y cerró totalmente angustiada: "No quiero tus flores, tus dulces, ni tus regalos. Quiero recuperar mi vida normal".