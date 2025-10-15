La firme advertencia de Rusherking tras la filtración de sus videos privados de mejores amigos

Lo cierto es que esta acción despertó un gran malestar en Rusherking ya que claramente alguien de su confianza que estaba en la lista de mejores amigos filtró el video.

Lejos de hacerse el desentendido, el ex de la China Suárez y Ángela Torres subió un video a sus historias de Instagram y mostró su malestar por el material que se filtró con la intimidad de la fiesta que organizó.

“Pensé que en mis mejores amigos tenía a gente de confianza, se ve que no, claramente. Pero bueno ustedes tranquilos que ya me voy a enterar quién fue. Saludos”, expresó el artista visiblemente molesto por esa acción.

¿Encontrará el cantante al responsable de filtrar sus videos de mejores amigos?

Ángela Torres y Rusherking: los cruces por la economía cuando eran pareja

Ángela Torres habló en el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu Tv) y disparó picante contra Rusherking por la economía que manejaron durante el tiempo que estuvieron en pareja.

"A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca", lanzó la actriz y cantante.

Ante el revuelo de sus dichos, Rusherking le respondió desde su cuenta en X de manera contundente: "Hasta aca me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto. No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida".

Luego, con la polémica ya instalada, Ángela Torres trató de poner paños fríos y aclaró el sentido de sus palabras: “Son chistecitos del aire. Yo hablé de mí, de mi economía. Yo no tengo ganas de andar diciéndole a él como para mí son las cosas, yo tengo una visión, él tiene otra".

Y aclaró por qué dejó de seguirlo en las redes tras la separación: “Yo no soy la dueña de la verdad de nadie, cada uno vive desde su propia experiencia y bueno, lo que él sienta, lo respeto. Lo dejé de seguir cuando nos separamos por una cosa de un bienestar personal de hacer un proceso, de decir bueno, esta relación se terminó. Sigo con mi vida, pero lo respeto".

rusherking respuesta a angela torrres