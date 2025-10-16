Revelan explosivos detalles de la fuerte interna entre Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Peña de Morfi

En tanto, Lizy también tiene sus planes para el año entrante. “Creo que sigo, nadie me dijo nada. En noviembre hablaremos de eso”, deslizó la conductora al ser entrevistada por el ciclo del canal del cubo. Y frente a la chance de conducir sola fue clara y tajante: “No sé lo que hará Diego, o lo que tenga que hacer, porque son contratos por separado. No tengo idea si sigue, no soy Leuco”.

Asimismo, la complicación de Tagliani podría surgir de un proyecto teatral que tiene en vista. Si la obra se presenta en Buenos Aires, no habría mayor inconveniente para seguir a cargo del programa de Telefe los fines de semana. Pero si la idea es salir de gira, allí su participación en La Peña de Morfi 2026 también entraría en una zona incierta.

Lizy Tagliani, Cora Debarbieri y Diego Leuco -captura ALT

Cuál fue la reacción de Lizy Tagliani luego del fallo judicial contra Viviana Canosa

Lizy Tagliani rompió el silencio tras conocerse el fallo judicial que dejó sin imputaciones a las figuras involucradas en la causa impulsada por Viviana Canosa, en la que también fueron mencionados Marley,Damián Betular, Florencia Peña yElizabeth Vernaci, entre otros.

Fue precisamente Vernaci quien, este martes 15 de octubre, confirmó en su programa radial que la Justicia desestimó las acusaciones. “Salió el fallo, ningún tipo de imputación a nadie. Todo lo que habló y nos llenó de mier… fue mentira. Nadie está involucrado, no hay víctimas ni pruebas”, aseguró la conductora, celebrando la decisión judicial.

Horas más tarde, Lizy dialogó con el equipo de A la Tarde (América TV) y adelantó que planea avanzar legalmente para limpiar su nombre tras los dichos de la periodista. “Estoy esperando mi momento, el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora, para el juicio por calumnias e injurias”, señaló con firmeza.

La humorista explicó además cómo sigue el proceso: “En principio es con Viviana Canosa, porque Lucas Bertero, que también figura en la causa, apeló. Por los tiempos judiciales, creo que no va a llegar al juicio. Si no está, se iniciará otro proceso con otro juez”, detalló.

Fiel a su estilo frontal, Lizy reafirmó su inocencia y repudió los rumores que la vincularon con delitos gravísimos. “Siempre estuve tranquila porque nada de lo que dijeron pasó ni remotamente. No tengo el culo sucio, no sospecho, no digo ‘uy, hace 20 años no sé si en un boliche…’. No. Nunca me gustaron los jóvenes, tampoco nunca robé”, sostuvo contundente.

De esta manera, la conductora dejó en claro que no piensa dejar pasar el daño que —según afirma— le causaron las declaraciones de Canosa, tanto en su vida personal como profesional. “Voy a ir hasta el final, porque no se puede ensuciar así a la gente y después hacer silencio”, remató Lizy, decidida a buscar justicia.