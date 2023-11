El Polaco habló de su dura crisis con Barby Silenzi e hizo una grave acusación: "Tiene varias cuentas para..."

En tanto, sobre las declaraciones de Barby deslizando que sus palabras podrían haber sido para generar prensa ya que no le gusta hablar de su vida privada, El Polaco fue contundente: "Nunca lo hice, nunca lo voy a hacer y no me hace falta gracias a Dios", así como remarcó: "Si yo lo hablo, por algo lo digo. Con más razón, si yo nunca hablo, por algo lo digo".

El Polaco - Si ella no lo quiere aceptar - captura Intrusos.jpg

Asimismo, el cantante negó de plano estar celoso del Cone Alexis Quiroga, con quien Barby bailará la salda de 3 en Bailando 2023, y argumentó: "Ella hace Divas Play, estuvo tres meses haciendo Sex... Si fuera celoso, directamente no hace nada. Yo quiero que ella sea feliz, con todo mi corazón". Así como admitió que él no aceptó sumarse al programa de Tinelli "porque ella es re celosa".

Por último, sobre el motivo que lo llevó a silenciarle sus historias virtuales a Silenzi, Ezequiel Cwirkaluk fue contundente: "Porque no me gusta que me vean. A ella le encanta chusmear todo lo que hago. O sea, va y se mete por todas las cuentas que tiene... Eso está mal. Ella puede subir cosas a la historia para que la gente le conteste cosas y le resulta chistoso, pero yo no puedo hablar nada".

Este lunes, en LAM (América TV), Barby Silenzi se sinceró y habló de su separación con El Polaco. "A mí no me comunicó lo de la crisis", afirmó Silenzi.

"Lo que me a mí me molestó mucho fue su forma de decirlo", expresó Barby sobre la actitud de El Polaco cuando contó la separación en el programa de Juana Viale. "Sí, lo dijo orgulloso de lo que iba a contar", sumó Nazarena Vélez de cómo vio al músico relatar la primicia. Y agregó Silenzi: "Me dio a pensar qué le pasó. O alguien le dijo que haga eso. Porque él no es así. No va a dar esa primicia".

barby silenzi lam.jpg

Más adelante, la bailarina contó uno de los motivos por el que la pareja está en crisis: "Nosotros no tenemos tiempo de pareja, de pareja solos. Estamos siempre con las nenas. Él tiene mucho trabajo: graba, hace videos, viaja".

Ahí, el conductor Ángel de Brito, después de que El Polaco le ocultara las historias de Instagram a Silenzi para que no se enterara de su viaje a Brasil, le preguntó: "¿Ya había viajado sin avisarte?".

"Sí. A Disney. Fue con la nena. A mí me dijo que iba a grabar un programa de televisión. Me termino enterando, porque yo lo conozco al productor y le pregunté y me dijo que las grabaciones las empezaban en abril, y él se fue a fines de febrero, marzo", respondió Barby.