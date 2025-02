El Pollo Álvarez habló sobre su continuidad en La Jaula de la Moda y su reacción ante un posible reemplazo

El Pollo Álvarez fue quien ocupó el lugar que dejó vacante Cabak. Según revelaron ahora habría estallado una interna entre Álvarez y su posible reemplazo, Christian Sancho.

Cabe recordar que, el Pollo Álvarez debutó en La Jaula de la Moda en el mes de mayo del año pasado y logró adaptarse sin problemas al formato.

En diálogo con PrimiciasYa, el conductor aseguro: "En estos momentos estoy reunido en el canal. Estamos negociando y la idea es hacerlo. Estamos viendo cuestiones contractuales y todo lo que tenga por contrato se está negociando. Yo lo quiero hacer y ellos también quieren que lo haga. Esa es la verdad".

Sobre si estaba al tanto de que lo llamaron a Sancho para que sea el nuevo animador, indicó: "No sabía, no vi nada, no tengo idea. Yo puedo decir eso que comenté. Estoy negociando y si llegamos a un acuerdo, lo hacemos".

pollo.jpg

El mal momento de Pollo Álvarez en vivo: "Qué difícil"

En un giro inesperado durante el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, el conductor Pollo Álvarez se encontró en el centro de una broma pesada.

Álvarez está reemplazando a Nico Occhiato, quien se encuentra de vacaciones en Italia junto a Flor Jazmín, y el episodio en cuestión se convirtió en un momento de tensión en vivo.

Mientras Álvarez conducía el programa, sus compañeros, Santi Talledo, Momi Giardina y Martín Garabal, decidieron realizar una broma en la que fingieron que un espectador de la tribuna se había atragantado con un maní. Con un despliegue de nerviosismo y preocupación, los integrantes del programa realizaron una simulación de maniobra de Heimlich para "rescatar" al supuesto espectador.

La broma no tardó en desbordar la incomodidad de Pollo Álvarez, quien, visiblemente alterado, pidió que "nos saquen del aire así lo atienden bien".

Una vez que el equipo confirmó que "era una joda", el conductor no pudo contener su malestar y, en un gesto de desesperación, se llevó las manos a la cara como si estuviera llorando, e incapaz de soportar la situación, exclamó un insulto frente a la cámara.