En ese sentido amplió: “La propuesta viene hace tiempo, pero ser que un periodista, Mauro Falcone, a quien le agradezco que me haya invitado a su espacio, En voz alta, me hizo una pregunta y la verdad que yo respondí que la verdad es que todo es política en la vida. Así que bueno...".

"Podría ser", añadió la conductora. Y Callejón comentó: "No sé”, cerró la panelista, dejando planteada la duda de cara a su futuro tras terminar en unas semanas su participación en el ciclo mañanero de la diva.

Por qué María Fernanda Callejón no sigue en el programa de Moria Casán

En diálogo con PrimiciasYa.com, María Fernanda Callejón se refirió a los tensos momentos que protagonizó con Moria Casán al aire y reveló por qué no seguirá como panelista.

“El cruce es algo normal dentro de lo que es un programa que no deja de tener chispa y debate”, explicó la actriz restándole dramatismo a lo sucedido al aire.

Al referirse a su futuro en el ciclo, María Fernanda lanzó una revelación que abrió un nuevo interrogante sobre su permanencia en el equipo de la conductora.

“Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, aseguró en exclusiva.

En ese sentido, Callejón comentó que ya se encuentra analizando diferentes propuestas laborales de cara a una nueva etapa profesional, incluso con la posibilidad de trabajar fuera del país.

“Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera”, adelantó la actriz.