El secreto que le reveló L-Gante a su padre Miguel Ángel Prosi: "Prefiero estar..."

Papá L-Gante.jpg

Y detalló sobre los denunciantes de L-Gante que ambos están con licencia psiquiátrica de sus respectivos trabajos. "El denunciante ya no es más puntero. Le soltaron la mano y está sin trabajo. Ya van a venir con otra situación porque no tienen medios de vida", agregó el papá de Elián.

"Yo les voy a comentar un secreto que me dijo Elián. Si a mí me van a hacer una causa para sacarme plata, prefiero estar en cana y repartir todo ese dinero en los comedores antes de darles una moneda a todos estos", reveló Prosi.

Luego, el panelista Diego Esteves le preguntó por la versión de que le exigen "desde 500.000 a 1.500.000 dólares" a L-Gante para archivarle la causa. "¿Lo mismo que vale una Ferrari? Puede ser", le respondió el papá del cantante de cumbia 420.

Embed

El testimonio que podría ayudar a L-Gante a recuperar la libertad

Mientras L-Gante sigue detenido en la DDI de Quilmes, a casi tres semanas de haber sido acusado de privación ilegítima de la libertad, rompió el silencio Rosa. Se trata de la mujer que habría sido secuetrada por el artista urbano, quien relató lo ocurrido y contradijo la versión del otro denunciante del referente de la cumbia 420.

Fue en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América TV, donde la mujer decidió hablar, no sin la aclaración previa de Diego Esteves de que la mujer cambió el relato que había aportado en primera instancia.

“Fue a la fiscalía y declaró por tercera vez el viernes en la más estricta reserva. La querella va a decir que es un falso testimonio porque se desdijo, pero la fiscalía va a tomarlo en consideración y por eso habría alivianado un poquito la calificación legal que tiene a L-Gante tras las rejas. Yo pregunto: ¿da lugar eso a una prisión domiciliaria? Eso es lo que va a plantear la defensa del músico”, informó el periodista.

La palabra de Rosa, la supuesta secuestrada por L-Gante - captura A la tarde1.jpg

Ya en diálogo con Karina Mazzocco, Rosa dijo que Gastón Torres, quien denunció a L-Gante, mintió en su declaración. “Su primera mentira es que no estaba en boliche, tengo fotos que demuestran que él estaba”, desdiciendo la versión de que el hombre había ido a buscar a sus hijas.

“Ya era la hora de la salida, hubo una pelea adentro de la hija de él y otra chica. Y afuera, era todo un desastre: había muchas peleas. A todo esto, hubo un auto y me tocó sin querer. No me lastimó, nada. Fue un toque. Yo le dije ‘qué hacés, gil’", continuó su relato.

Y sostuvo que Gastón quiso separar a algunos chicos. “Yo en un momento le dije ‘vámonos’. Cuando llegamos a mi casa, estaba el auto que me tocó, que el dueño era amigo de mi hijo. Yo no lo sabía, porque no conozco a todos los amigos de mi hijo. Empezaron a pelearse otra vez con el chico que a mí me trajo hasta casa y bueno... ahí empezaron las peleas. Lo llamaron a Gastón para que vuelva”, confió.

Fue en ese momento cuando, según Rosa, se oyó un disparo si bien no supo identificar quién lo tiró, ya que su hijo no la dejó salir de la casa y fue con Torres tras el que disparó.