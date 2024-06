El sorprendente y conmovedor gesto de Rodrigo De Paul con Milo, el hijo de Soledad Fandiño y Residente

milo residente rodrigo de paul camiseta.jpg

El mediocampista le entregó una camiseta y el nene se mostró súper emocionado. René Pérez Joglar agradeció el gesto del futbolista para su hijo y lo mencionó en Instagram junto a un corazón color rojo con la imagen de Milo con la remera en sus manos.

“¿Y esa camisa?”, le preguntó el artista puertorriqueño a su hijo. “Me la dio de Paul”, respondió el pequeño con una gran sonrisa, feliz por el presente que le obsequió Rodrigo De Paul.

milo residente rodrigo de paul camiseta 1.jpg

Soledad Fandiño enfrentó los rumores de romance con el ex de Claudia Albertario

En las últimas horas, Soledad Fandiño quedó envuelta en rumores de romance con Jerónimo Valdivia, el ex de Claudia Albertario. La información trascendió en Socios del espectáculo, El Trece.

"Él encontró nuevamente el amor en otra famosa en Miami. Están hace un mes y pico. La nueva pareja de Jerónimo Valdivia, ex de Claudia Albertario, es Soledad Fandiño. Están recontra juntos, se muestran libremente. Se siguen en las redes y dan likes", indicó la periodista Paula Varela.

En un video que compartió en sus historias en Instagram, la actriz desmintió las versiones de amorío con el ex de Claudia Albertario y aclaró que está soltera, dispuesta a conocer al hombre de su vida.

"Me están llegando rumores de Buenos Aires. Por favor, si siguen diciendo que estoy con gente que no estoy, se me va a hacer difícil encontrar a alguien para sí estar, para encontrar una pareja", afirmó.

Para despejar dudas, Soledad Fandiño mostró que estaba en la playa con su tía. "Estoy sola! Hello! Acá, con la tía. Gracias!", cerró tajante.