Furia se cansó de tantas especulaciones y reveló toda la verdad sobre su desvinculación de Telefe

“Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho”, aseguró Furia poniendo paños fríos al escándalo y pidiéndole a su fandom que “por favor no hablen mal” sobre el abrupto final de su vínculo contractual con Telefe.

Furia en Telefe.jpg

“Yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas. Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos”, agregó la exhermanita y exigió: “No se habla más o se habla en buenos términos", al tiempo que aseguró que para ella "también es duro terminar con algo", pero remarcó que no la "echaron".

“Yo también merezco trabajar. Ellos por el momento tienen otro tipo de actividades y están con una reestructuración de la empresa. Esto no significa que algún momento no nos volvamos a ver. Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos”, concluyó extrañamente serena.

Embed

Cristian U apuntó contra Furia tras rescindir su contrato con Telefe: "Esa máquina te inventó"

El ganador de Gran Hermano de la edición de 2011, Cristian U, dialogó este jueves con Intrusos (América TV) sobre la exparticipante Juliana 'Furia' Scaglione y su decisión de rescindir el contrato con Telefe.

"Telefe arma un personaje, apuesta tanto a un personaje, invierte un montón en un personaje, ¿ustedes realmente creen que Telefe va a decir 'común acuerdo, dale, dale, seguí tu carrera que está todo bárbaro'? Nada", comenzó diciendo el exjugador.

“Uno sabe lo que va a cobrar antes de entrar al reality y sabe lo que dice el contrato”, agregó y remarcó: “Telefe te hizo este monstruito facturador que sos hoy. Tenés que dar lo que corresponde porque esa máquina fue la que te inventó”.

cristian u y furia.jpeg

Después, Cristian U apuntó contra la gente que rodea a los personajes del reality. "Los abogados que te empiezan a rondar te queman la cabeza. Y después los familiares y los amigos del campeón son la peor lacra y basura que podés tener al lado”, señaló.

Por último, opinó de la denuncia de Furia sobre el supuesto fraude que hubo en la votación del reality: “Tenemos que hacernos cargo de que hay veces que perdemos. Va en uno mismo saber decir ‘quizá no tuve lo suficiente para ganar’”.