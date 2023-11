El sugerente posteo de Paulo Dybala tras ser acusado de engañar a Oriana Sabatini

Oriana Sabatini storie 2.jpeg

Así las cosas, hasta ese momento Paulo Dybala había optado por el silencio absoluto. Situación que se modificó hace unas horas al compartir un contundente mensaje desde sus historias virtuales desde su cuenta oficial de Instagram.

Lo cierto es que ignoró por completo el escándalo de la fiesta y evitó dar explicación alguna. A lo que sí se refirió, fue al anuncio del retiro de Ángel de María del combinado albiceleste.

Replicando el posteo de su amigo y compañero de la Selección, no dudó en pedirle "Quedate un poquito más" junto a un emoji de un corazón hecho con las manos y una súplica pidiendo "por favor". Tal parece que sobre el tema de la fiesta del escándalo se mantendrá en silencio, al menos por ahora.

Paulo Dybala IG.jpeg

A días del compromiso, Paulo Dybala le habría sido infiel a Oriana Sabatini en la fiesta de la Selección

Después del partido de Argentina contra Uruguay, los jugadores de la Selección habría participado de una fiesta con modelos en Pilar. Y, al parecer, Paulo Dybala estaría involucrado en este escándalo.

La modelo Carmela Castro Ruíz fue quien expuso los detalles de la fiesta. La joven contó en su cuenta de Instagram que la invitaron a participar y le llegaron a ofrecer una suma de dinero. "Me mandaron este mensaje para hacer presencia en la fiesta post partido", escribió.

Castro Ruíz precisó que decidió rechazar la propuesta: “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”.

posteos modelo fiesta selección.jpg

Tras el posteo de la modelo, la cuenta @whyisrubi en Twitter expuso infidelidades de algunos jugadores, uno de ellos: Paulo Dybala. "Andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres", reveló.

tw Dybala infiel 1.jpg

En dicho perfil dieron el nombre de la chica que habría pasado una noche con el futbolista: “Se rumorea que Juana Betnaza se cog... el lunes a Dybala, en la post fiesta. Y que otra modelo, Katu Berman estuvo toda la noche con Leandro Paredes”.

Los detalles de la fiesta clandestina no dejan de aparecer. Y cada vez son más los nombres de los jugadores involucrados.