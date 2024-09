El tremendo palito de Jorge Rial a Fernanda Iglesias al enterarse de su nuevo proyecto

Fernanda precisó que le próximo encuentro está previsto para el 5 de octubre: “No te pierdas el próximo, el sábado 5 de octubre. Escribí la palabra ‘info’ en comentarios y te mando toda la data”.

En su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Rial se hizo eco de la propuesta de la integrante de LAM para sus seguidores y fue contundente con su opinión.

El ex Intrusos citó el flyer que compartió su colega y señaló que anotarse ahí es tirar el dinero. “Decime que te van a bolsiquear sin decirme que te van a bolsiquear”, consideró, tajante.

Juan Otero cuestionó a Fernanda Iglesias por las críticas a Florencia Peña y le dio un sabio consejo

En la previa al debut del Cantando 2024, Juan Otero mantiene una fuerte rivalidad con Fernanda Iglesias al defender a su madre Florencia Peña de las críticas de la panelista de LAM.

El adolescente participó de la foto grupal del certamen y habló con el ciclo que conduce Ángel de Brito y no dudó en cruzar a Iglesias, a quien le dio un especial consejo.

"Yo a tu mamá, querido, la hice famosa. Le hice muchas notas y le di una manija cuando era chiquita en Clarín", le dijo la panelista al joven.

A lo que Juan Otero le contestó: “Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, eso está bueno. ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás, te lo digo como consejo”.

“Te digo la verdad: Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metes con el laburo y el talento de los demás. Cuando hablas de lo exagerada que es mamá y que sé yo... Te pregunto si alguna vez te sentaste a verla en el teatro o viste algo de ella porque me parece que tenés poco conocimiento”, fundamentó el hijo de Florencia Peña.

A lo que la periodista retrucó: “Sí, obvio. No habías nacido vos cuando la vi en el teatro, la vi mil veces. En el teatro es muy buena, haciendo televisión no me gusta y tengo derecho”.

“¿Sabés lo que a mí me molesta? La doble moral. Cuando vos te metés con los demás está todo bien y cuando se meten con vos está todo mal, que eso lo noto mucho en el medio”, le marcó Juan Otero. Y Fernanda comentó: “¿Vos la podés criticar todo lo que quieras y yo no?".

“Pero es mi madre”, le dijo el joven. Y Fernanda comentó: “¿Y? ¿Cuál es el problema? Peor. Vos la críticas, le decís de todo”.

“Yo la puedo criticar todo lo que quiera porque la conozco de pies a cabeza, vos no la conoces nada. Ese es el problema, cuando vos hablas sin conocer. Igual no es solo con vos, es con toda la gente que habla sin conocerla. Te juro que si hablas así de ella no la conoces personalmente”, continuó firme el adolescente.

Y siguió: “A mí lo que me molesta es que hablen mal de ella y después cuando les devuelven se quejen. Bánquensela. Si hablan mal de los demás, bánquense la vuelta, porque es así loco”.

“Te quiero decir a mí me caes muy bien", intentó bajar el tono de las diferencias Iglesias. Y Juan Otero finalizó: "A mí me molesta cuando hablan todo el tiempo mal de ella cuando cualquier persona que laburó sabe cómo es".