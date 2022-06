El tremendo percance que sufrió Silvestre en pleno aire: "¡Cortalo!"

Cuando se disponía a cantar “Qué clase de mujer”, el artista se dirigió al centro del estudio donde lo esperaba un micrófono.

“Hay un video, así que vamos a cantar arriba”, agregó Silvestre. Lo cierto es que cuando comenzó la pista, se produjo un error técnico con la música que lo dejó mal parado, cantando fuera de coordinación con los acordes.

En un momento, al ver que desfazaje al aire era tan evidente, Silvestre reaccionó con sus manos y pidió que paren con la música: "¡Cortalo, cortalo! Hay un delay", expresó con una sonrisa y cierta incomodidad.

Pía Slapka, conductora del ciclo junto a Tomás Dente, se acercó de inmediato y luego de unos segundos se acomodó la situación y volvieron a repetir la canción desde el comienzo.

Silvestre contó su triste realidad: su ex lo dejó en la calle

Silvestre se animó a contar en Debo decir, América, su difícil presente por culpa de su última separación. El actor estuvo casado con Verónica Vieyra y reveló que tras el divorcio ella se quedó con todo.

Con la actriz estuvo unido durante 14 años, de 1996 a 2010, cuando se separaron. Además de eso, el actor tiene un "enfrentamiento" familiar con sus seis hijos a los que ve poco y habla cada tanto por teléfono.

“Lo que más me complicó fue la traición y la mentira de gente muy allegada a mí. De mis mujeres por ejemplo. La última ex que prácticamente me dejó en la calle, se quedó con todas mis propiedades, con el trabajo de 60 años. Fue muy duro”, contó.

“Recibí críticas por distintas declaraciones. No es tan fácil descargarse de los hombros esa crítica destructiva. Tuve que empezar desde cero. Agradezco a Salta, le doy gracias a Canal 9 de Salta, a mis auspiciantes, a mi mujer Patricia (su actual pareja)”, dijo y agregó: “es la única mujer en mi vida a la que yo le pedí matrimonio”, confesó pero la mujer le dijo que "no".

Sobre sus hijos dijo: “Con algunos tengo algunos llamados, estamos recomponiendo pero es muy privado eso. De a poco, porque ellos también han caído en alguna telaraña tejida por ahí y son chicos”.