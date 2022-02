El Tucu López confesó por qué le costó tanto volver a enamorarse y creer en una mujer

Tucu López y Sabrina ROjas.jpg El Tucu López, hoy en pareja con Sabrina Rojas, contó en Es por ahí que muchas veces fue engañado por lo que le costó mucho volver a creer en una mujer.

Así, en medio del magazine que lo tiene como conductor mientras cocinaban sorrentinos de jamón y queso con salsa rosa, surgió el tema de los cuernos en la pareja. Y el Tucu López no tuvo problema alguno en confesar "A mí me han sido infiel y me enteré de mala manera. Yo he sufrido mucho, pero es muy íntimo. He sufrido mucho los cuernos, posta. Es real".