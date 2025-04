El Tucu López volvió a trabajar con Romina Richi en medio de rumores de romance: las sensuales fotos

76cfc7a4-f771-4d34-b197-4de88c31ee75.jfif

En su momento, ninguno de los dos negó los rumores de una relación entre ellos, pero siempre dijeron que tenían una amistad. “Estábamos antojados de un choripán, ella estaba vestida despampanante como siempre y yo hecho una piltrafa. Somos amigos, nos cruzamos, estamos haciendo temporada y la adoro”, señaló López en Intrusos (América TV).

Por su lado, Romina siguió la línea del Tucu y aseguró que estaban yendo a comprar choripanes al lugar que les gustaba, cerca de la discoteca en cuestión. Ahora vuelven a trabajar juntos en Sex y la conexión entre ellos vuelve a llamar la atención.

El Tucu López hizo una dura acusación contra Luciano Castro y Sabrina Rojas reaccionó con todo

El Tucu López se metió en una gran polémica al hablar del gran vínculo que tuvo con los hijos de Sabrina Rojas, Esperanza y Fausto, y dar a entender que Luciano Castro era un padre ausente.

El locutor habló de cómo se portó con los hijos de su ex durante una entrevista: "Los llevé al médico, al fútbol, a los cumpleañitos y no me arrepiento de nada, fue algo hermoso en mi vida", dijo. Y le preguntaron: "¿Y el padre?". A lo que él respondió picante: "Bueno, que se yo, no estaba".

Tras estas explosivas declaraciones, Sabrina Rojas dialogó con Socios del espectáculo, El Trece, y destacó cómo se comportó el Tucu con sus dos hijos: "Mientras estaba conmigo fue el mejor con mis hijos, ellos lo aman".

Y marcó sobre Luciano y su rol de papá: "Cuando estaban con el padre se hacía cargo el padre. Supongo que hablaba cuando estaban conmigo, que están mucho conmigo".

"No me puedo hacer cargo de lo que diga el Tucu, no quiero seguir metiendo gente en esta novela y que él no creo que quiera estar metido en este quilombo. No tengo más vínculo con él", aseguró la conductora de Pasó en América.

Y sobre cómo se llevaba con Flor Vigna, ex de Castro, Rojas admitió: “Mientras yo estaba con El Tucu nos juntamos un par de veces con Luciano y Flor con los niños. Con Flor siempre tuve buena onda y fue medio en el final que las cosas se desmadraron. En mi casa la recibí con mucho cariño, pasamos Navidad juntas y hemos tenido lindas charlas. Fluía tranqui”.

“Es un padre presente, total. Lo puedo criticar con mil cosas con la paternidad que tal vez no le salen, pero es un buen papá. Puedo tener días o meses con cosas que le puedo criticar, pero es un padre recontra presente, ve a mis hijos todas las semanas. En general las responsabilidades las tengo yo como casi el 90 por ciento de las madres", cerró Sabrina Rojas remarcando que Luciano Castro está presente para la crianza de sus hijos.