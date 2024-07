El video de Dalila en un deplorable estado en pleno show que preocupó a todos

“Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar en las revistas corte (sic) ‘tiene problemas de alcoholismo la tipa’”, arrojó, en las imágenes que se viralizaron. En un momento apareció un integrante de seguridad que le habla al oído y se molestó.

“Me dicen tantas cosas. Mientras que no se metan con mi hija, está todo bien”, señaló, momento en el que comenzó a cantar su versión de “Qué ganas de no verte nunca más”, la canción que popularizó Valeria Lynch. Muchos fanáticos y seguidores de Dalila se lamentaron por su estado y sintieron tristeza por ella.

Dalila aniquiló a La Bomba Tucumana: "Hace 40 años que canta La pollera amarilla"

De invitada en LAM, la cantante Dalila blanqueó su enemistad con Gladys La Bomba Tucumana. "Somos dos totalmente diferentes, gracias a Dios", expresó al referirse a la intérprete de La pollera amarilla.

Pero eso no fue todo. Dalila criticó, además, el perfil mediático de su colega. "No me gustó el personaje que se comió en su momento, que hablaba de todo el mundo", añadió.

Pía Shaw aprovechó la oportunidad y le preguntó a la invitada si ella había bajado a Gladys de un concierto.

Ante la consulta de la angelita, Dalila contó su verdad sobre ese rumor.

"Los productores tienen la opción de elegir. Me eligieron a mí y la bajaron a ella. Después ella hizo varios shows, pero me hizo problema a mí por un lugar", explicó la cantante de cumbia.