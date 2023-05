El video de la tensa discusión de Alfa con otro automovilista que lo insultó y casi termina a las piñas: "Si puteas..."

"Hoy un imbécil me gritó viejo pu… y aceleró…. No sabía con quién se metió el pelot... cagón!", describió con mucho enojo Alfa en su posteo de Instagram.

"Si puteas bancátela... Al cagón de la camioneta le hablo...", agregó en el pie del video donde explicó qué pasó en la calle y que desató su furia.

Embed

"Les cuento antes de que empiecen a hablar o de que se viralice el video. Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora. Venía muy tranquilo", indicó el ex GH.

Y remarcó: "Se me pone una camioneta al lado, y me dicen '¡Alfa!'. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice 'viejo puto'. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé".

"Les dije '¿viejo puto a quién?'. Los dos arrugaron. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo por más que sea una persona publica, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos", cerró Alfa.

alfa 1.jpg

alfa.jpg

Alfa confirmó su noviazgo con Delfina Wagner tras los rumores de romance con una periodista uruguaya

Después de que surgiera una versión que relacionaba sentimentalmente al ex Gran Hermano 2022 con la periodista uruguaya Ale Sanabria, Walter Alfa Santiago pasó por el piso de A la Barbarossa, Telefe, y confirmó que está saliendo con Delfina Wagner, la jovencita de 19 años con quien se lo vio ni bien salió del reality de Telefe que también participada del magazine desde un móvil.

“Con Alfa nos estamos conociendo”, comenzó diciendo ella, e inmediatamente dejó en claro su molestia cuando lo relacionan con otras mujeres. “No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un regarrón que me pongan al lado de otras dos pibas”, disparó Delfina directa y sin filtro.

En tanto, desde el set televisivo Alfa habló de la críticas recibidas por la diferencia de edad: “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir ‘¡tiene 30! ¡tiene 50! Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”.

Al tiempo que resaltó todo lo que lo hace sentir bien junto a Wagner.“Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, que vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”, aseguró el ex GH.

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”, reveló Alfa sobre la marcha de la relación. Fue en ese momento cuando, ante la consulta de Analía Franchin, el hombre de Tigre reveló inesperadamente que Delfina “Ya conoce a mi hija”.