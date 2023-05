El video de la tremenda respuesta de Yanina Latorre a María Fernanda Callejón: "Estas hablan de sororidad y...."

En este sentido, la panelista de LAM, América Tv, fue certera en un video que compartió en sus historias de Instagram y le respondió con todo a Callejón.

"Cómo les gusta colgarse de mí, basta de querer pegar portales a costa mía. Hasta dónde yo sé, vino a LAM, laburamos, nos cagamos de risa. El quilombo del marido lo traía Iavícoli (Karina)", comenzó.

"Hablaba de su vida privada normalmente, ella (Callejón) no estaba pasando un buen momento con su pareja, y empieza a trascender por todos lados que estaban separados y que el tipo había pedido el divorcio, ella lo negaba a muerte", siguió la panelista.

Y remarcó: "La verdad que nadie le hizo nada. Antes que un día llega la data desde una escribanía donde el marido había presentado los papeles de divorcio y en LAM lo contamos, se ve que eso no le gustó, pero no era una mentira".

"No mentimos, que lo solucione con el marido o la escribanía que filtran esta data. En su momento no dijo nada. Y a la semana vuelve y cuenta que se estaba separando. A veces no tenés que enojarte con el mensajero sino con el que manda la data, sería la escribana o tu ex marido. Nunca mentí, contamos verdades", profundizó Yanina Latorre.

Y fue aún por más: "No entiendo cuál es tu ataque repentino de hablar, nunca me escribiste. Todas estas nadie que hablan de sororidad, ¿de qué sororidad hablan? ¿Tirándome un cuerno por la cabeza yo siendo la víctima? ¿Yo qué hice? ¿Por qué no le pegan al infiel? ¿No les da vergüenza hablar de una chica que ya no está para herirme? Yo no hablé de esa chica y hablan ustedes, y hablan de sororidad".

"No me gar... tipos casados, no tengo amantes, nunca salí con un tipo para pegar un panel de televisión o una obrita de teatro ni le hice la felatio a ningún productor en ningún productor ni le chu.. la pi.. a un cómico para que me de una obra. Así que fíjense lo que hacen ustedes y a ver cómo consiguen laburos", lanzó enardecida.

"Hay gente que labura y consigue su lugar y hay otras que chup.. pi... y no logran ser yo, así que no me rompan más los huevos con la sororidad", cerró muy fuerte y publicando la lista de angelitas que pasaron por el ciclo y remarcando que sólo Evelyn Von Brocke renunció porque "no la sorportaba".

La drástica decisión de Estefi Berardi tras el duro cruce con Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM

Tras el fuerte cruce al aire que tuvo Estefi Berardi con Yanina Latorre en LAM, que pasó a las redes y terminó con un ida y vuelta con Ángel de Brito, la panelista habló sobre el tenso momento que sucedió en vivo.

“Pasó lo mismo de siempre. La agresión y el maltrato, con la diferencia de que el viernes contesté y nunca contestaba”, señaló cuando Carmen Barbieri le preguntó en Mañanísima por el enfrentamiento que tuvo.

“Claramente es personal, más allá de si una información estaba bien o no. Ella empezó a agredir. Me dijo mentirosa, cara de hiena, hace bullying, maltrata, se mete con tu cama, si garch…”, indicó.

“Siempre va al golpe bajo y si quisiera, yo podría ir ahí porque hay temas que seguramente le duelen pero no nunca lo haría porque no soy así”, sumó, cuestionando a su compañera de LAM.

“Fue la acumulación, como le pasó a otras compañeras de ella. Se obsesiona con una y cansa hasta que la hace echar”, arrojó, mientras la conductora del ciclo expresaba su sorpresa. “No, no creo que ella tenga poder para echar a nadie”, comentó.