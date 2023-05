María Fernanda Callejón durísima con Yanina Latorre: "Me careteaba y me decía..."

Y profundizó: "A Yanina la conozco hace mucho tiempo. Siempre nos llevamos muy bien, tuvimos empatía hasta que yo me senté en LAM. Cuando yo me senté me respetaba, me careteaba y me decía te quiero...".

"No es cierto que siempre decís la verdad y a mí me consta", remarcó Callejón. Y amplió: "No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando. Me insultó y dio noticias que no eran certeras".

"Cuando dejé de estar ahí, no solo me trató de pelotuda porque me estaba divorciando. ¡Justo vos le decís pelotuda a alguien que se está divorciando!", siguió muy fuerte.

Y cerró: "Pero como vos ventilaste todo porque no te quedó otra con lo de Natacha Jaitt, te encantó y te sirvió, te sumó para ser quién sos hoy. Te respeto porque tenés información certera, pero no siempre y no en mi caso".

La drástica decisión de Estefi Berardi tras el duro cruce con Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM

Tras el fuerte cruce al aire que tuvo Estefi Berardi con Yanina Latorre en LAM, que pasó a las redes y terminó con un ida y vuelta con Ángel de Brito, la panelista habló sobre el tenso momento que sucedió en vivo.

“Pasó lo mismo de siempre. La agresión y el maltrato, con la diferencia de que el viernes contesté y nunca contestaba”, señaló cuando Carmen Barbieri le preguntó en Mañanísima por el enfrentamiento que tuvo.

“Claramente es personal, más allá de si una información estaba bien o no. Ella empezó a agredir. Me dijo mentirosa, cara de hiena, hace bullying, maltrata, se mete con tu cama, si garch…”, indicó.

“Siempre va al golpe bajo y si quisiera, yo podría ir ahí porque hay temas que seguramente le duelen pero no nunca lo haría porque no soy así”, sumó, cuestionando a su compañera de LAM.

“Fue la acumulación, como le pasó a otras compañeras de ella. Se obsesiona con una y cansa hasta que la hace echar”, arrojó, mientras la conductora del ciclo expresaba su sorpresa.“No, no creo que ella tenga poder para echar a nadie”, comentó.