El video de Tini Stoessel que alertó a sus fanáticos por sus ataques de pánico: "Me da angustia verlo"

En las imágenes los fans de Tini observaron que ella hacía mucha fuerza para poder respirar y cantar, algo que los alertó en medio de los ataques de pánico que padece.

"Y acá al empezar el show de Coruña se ve claramente como respiraba. Estaba intentando no tener un ataque", precisó una fanática que registró en video ese impactante momento sobre el escenario.

Quienes se hicieron eco de estas imágenes y manifestaron su preocupación al respecto fueron también la influencer Nati Jota y el actor Gastón Soffritti.

"Ay pobrecita. Lit se ve lo mal que la está pasando, claramente intentando regularse, pienso que quizás venía con miedo a que le pase en ese exacto momento y ahí venía el maldito. Me da angustia de verlo. Qué importante la salud mental. Si sos Tini y si sos mi tía Petunia", comentó Nati Jota en Twitter.

Y Gastón aportó: "Es terrible sentirse así. No importa si te va bien o si te va mal. No importa si tenés mucha o poca guita. No importa quien seas. Pasar por esa es jodida y no se la deseo a nadie".

El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras contar que sufre ataques de pánico

Tini Stoessel compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras esta fuerte confesión de su estado de salud sobre el escenario y recibió el total apoyo de su novio, Rodrigo De Paul, quien también la había visto en el recital.

"Gracias Barcelona por lo que vivimos anoche. La emoción y la alegría que se sintió nunca la voy a olvidar. Los amo con todo mi corazón", reflejó la artista.

Y agregó: "Gracias a mi equipo por constantemente ponerle tanto amor y esfuerzo a todo, los amo y admiro mucho".

A lo que el futbolista comentó en la publicación: "Estoy muy orgulloso de vos, de quien sos y de tu fuerza, te mereces todo lo bueno. TE AMO".