El viejo rencor que explicaría las declaraciones de Iliana Calabró sobre Marina: "Es una venganza"

Estos dichos de Iliana se dan a poco su visita a PH: Podemos Hablar. En el ciclo de Telefe apuntó a su hermana al decir que la sentía un tanto apartada de la familia en momentos importantes: "La necesitamos".

En una nota con LAM, Marina se refirió a las declaraciones de su hermana: "¡Qué me suelte un poco! Si yo no cuento es porque no hay nada para contar".

Embed

En Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey esbozó una teoría, que explicaría el origen del conflicto entre las Calabró: "Para mí esta es la venganza que tenía planeada Iliana por lo que Marina hizo cuando salió la noticia de Fabián Rossi".

En 2013, Marina habló en el programa de Jorge Lanata sobre la grave situación judicial en la que se encontraba su entonces cuñado y padre de sus sobrinos. Eso no le cayó para nada bien a Iliana.

Cuando le preguntaron a la periodista de Radio Mitre por esta teoría, su respuesta fue tajante: "No puedo pensar eso de mi hermana. Sé que me ama y no le puedo adjudicar esa maldad. Yo no siento que tenga ninguna factura que pagar".

Al finalizar, Marina advirtió: "Lo de Rossi lo comprobó la Justicia. No hay guerra entre las hermanas Calabró. No al menos de mi parte, si ella dice que sí, me chiflan".

Marina Calabró rompió el silencio y le hizo frente a los dichos de Iliana: "Que se entretenga y me suelte un poco"

En medio de los fuertes rumores de romance y una polémica interna con su hermana Iliana, esta noche en LAM (América) Marina Calabró rompió el silencio acerca de su presente.

Lo cierto es que en los últimos días Iliana causó un gran revuelo al blanquear en Intrusos (América) que su hermana estaba de novia. Sin embargo, la periodista comentó: “Si estuve acompañada pero por la familia. Los temas de googlear, chicos, hay que sacarle el Google a Iliana, pensé en mandarle un jenga, cartas para que se entretenga y me suelte un poco”.

De todas formas, no se mostró molesta con los dichos de su hermana y admitió: “Entendí esto que ella decía de a mi me preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada pero para que no se sintiera mal”.

Así las cosas, igualmente no se privó de soltar alguna chicana. "Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy", deslizó y volviendo a la seriedad sumó: "Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda".

Por último, hizo frente a los rumores de romance con su compañero Rolando Barbano y sostuvo: "Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada".