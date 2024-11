Enzo Fernández se reencontró con sus hijos tras separarse de Valentina Cervantes: la emotiva foto

Desde su cuenta en Instagram, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra compartió una emotiva postal abrazado junto a sus dos hijos en un sillón y acompañó la imagen con varios emojis de corazones.

Cabe recordar que una vez que ocurrió la separación, Valentina Cervantes decidió viajar a la Argentina con sus hijos para pasar ese duro momento rodeada de sus familiares y afectos más cercanos.

En tanto, la Scaloneta se enfrenta a Paraguay el jueves próximo en Asunción y el martes 19 jugará contra Perú en el estadio de Boca Juniors, lo que motivó este viaje de Enzo Fernández al país y poder volver a ver a sus hijos.

enzo fernandez reencuentro hijos en argentina.jpg

El pedido que Enzo Fernández le hizo a Valentina Cervantes tras su separación

En medio del revuelo que causó la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, el jueves por la noche la joven habló en una nota con LAM, América, y dio detalles sobre el final de este vínculo.

En el móvil, Valentina contó cómo fue la charla que tuvo con el futbolista y reveló cuál fue el pedido que le hizo. "Él lo venía pensando desde hace bastante y fue una decisión de él, y yo no me voy a quedar ni me voy a esposar a una persona", expresó.

Lo cierto es que en sus motivos de ruptura, Enzo le pidió a su mujer seguir con su vida solo, y vivir una etapa que él siente que se salteó por formar tan joven una familia.

"La decisión fue de él, y puede pasar eso o me pudo haber dicho 'che, Val, me enamoré de otra persona' y es válido también. Y lo entiendo. Enzo es joven, yo también soy joven", reflexionó ella al respecto.

De todas formas, remarcó: "No veníamos mal, yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta el punto que la otra persona me deje".