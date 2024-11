Valentina Cervantes dio detalles de su separación de Enzo Fernández: "No lo venía venir"

Luego, la joven aseguró que se dijeron muchas cosas que "son mentira": "No tuvimos ninguna crisis. Se dijo que había terceros en discordia o infidelidades. Eso la verdad que no hubo o, por lo menos, yo no me enteré".

Sobre cómo fue la ruptura, aclaró: "Debe ser un sentimiento que él lo tenía hace tiempo y es normal y yo también lo acepté. Me podía pasar a mí también. Sinceramente no lo veía venir, me sorprendió".

"Cuando me lo dijo, hablamos, nos quedaron un montón de cosas pendientes por hablar. Calculo que las vamos a hablar cuando venga él con la Selección. Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión, que esto traía un montón de consecuencias por los nenes, que no los iba a ver tanto tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que comparta con sus hijos", detalló.

Después, contó que decidió volver al país porque "está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con ellos los nenes también, ellos allá no tienen primos".

En otra parte de la entrevista, el conductor Ángel de Brito fue directo y le preguntó: "¿Vos seguís enamorada de él?". "Sí, yo lo quiero. Ya sé que no es lo mismo, no sé, tendría que plantearme un montón de cosas. Yo no tengo rencor con él ni nada, porque creo que este distanciamiento nos hace bien a los dos", le respondió.

"No veníamos mal, yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta el punto que la otra persona me deje", agregó. "Él lo venía pensando desde hace bastante y fue una decisión de él, y yo no me voy a quedar ni me voy a esposar a una persona", resaltó.

"Es que es la decisión de él, y puede pasar eso o me pudo haber dicho 'che, Val, me enamoré de otra persona' y es válido también. Y lo entiendo. Enzo es joven, yo también soy joven", sostuvo.

Embed

La explosiva separación de otro campeón del mundo que genera polémica

En medio de los fuertes rumores, este miércoles en LAM (América) la angelita invitada Julieta Argenta confirmó la sorpresiva separación del futbolista Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

“La separación se sabe, hay muchos que la están comentando, pero nadie habló con los protagonistas hasta este momento y hay detalles, que todavía no podemos dar”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Acto seguido, la periodista confirmó la noticia y detalló: “Hace bastante tiempo que está en redes sociales el rumor de una separación pero muchos porque investigan el tema de los likes, las fotos y todo empezó a desprenderse más cuando fue el cumpleaños de Benjamín, su hijo, que hicieron un festejo en Inglaterra”.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

“Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. Todos pensaban que venía por el lado de ella”, reveló.

A su vez, profundizó en los motivos y contó: “El tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, pero que tiene ganas de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”.

“Lo que sorprendió por parte de ella es que, es una relación de 6 años, se conocieron a los 18, son muy jóvenes, pero ella realmente comprende lo que él le está pidiendo. Fue un baldazo de agua fría, me dice no había ninguna crisis, y que desmiente haberle encontrado algo”, concluyó.