Qué dijo Edith Hermida sobre su posible conducción de Bendita ante la salida de Beto Casella

"Yo no tomé ni siquiera ninguna decisión, vi algo por ahí. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas y yo no hablé con nadie del canal, tampoco nadie me ofreció nada, cero", reveló para inmediatamente confesar: "A mí me encantaría que él se quede".

Y mientras reconoció que es raro imaginarse "separada de Beto", Hermida confió que trabajaría con él hasta el final de su vida, pero lo que la hace dudar tanto es su antigüedad en el canal. "A mí lo que me hace pensar es que yo acá estoy en relación de dependencia hace 18 años. Averigüé con una abogada previsional y tengo 27 años de aporte. Me faltan tres para cumplir los 30. Yo tengo antigüedad, ¿vos qué harías?", se sinceró por completo.

Asimismo, agregó que "hay una cosa muy del corazón que tiene que ver con seguir a Beto y hay otra cosa que tiene que ver con la vida. Es un momento muy especial de mi vida... poquito tiempo para jubilarme con una buena jubilación". "Hay un montón de gente que depende de mi vida, es complicado" se lamentó antes de revelar que ya lo habló con Casella y que por supuesto la apoya en la decisión que decida tomar.

Qué dijo Beto Casella semanas atrás cuando le preguntaron si Bendita se iba del Nueve

Desde hace varios meses, la relación entre Beto Casella y El Nueve vive uno de sus momentos más tensos, algo que el propio conductor no ha dudado en hacer visible varias semanas atrás. La situación quedó expuesta cuando, el pasado 24 de julio, decidió no salir al aire con Bendita, siendo reemplazado a último momento por su histórica compañera Edith Hermida.

"Estaremos somatizando algunas cosas injustas todos al mismo tiempo, por eso no estuvimos al aire", expresó en diálogo con PrimiciasYa, dejando entrever el malestar interno que atraviesa el equipo del ciclo.

En medio de rumores sobre una posible mudanza de Bendita a otra señal, Casella reconoció por entonces que no le faltan propuestas laborales. "Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir", señaló, mostrando cautela pero sin cerrar la puerta a un cambio.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Alejandro Castelo en el streaming Ya fue todo (Jotax), el conductor ya había mantenido conversaciones preliminares con otras emisoras interesadas en sumarlo a su grilla el próximo año. Según publicó Diario Popular, esas charlas se enmarcaron en las tensiones acumuladas entre Casella y los directivos del canal que actualmente emite el programa.

Desde su espacio radial en Rock & Pop, Nadie nos para, el conductor habló entonces abiertamente sobre la situación y dio más detalles acerca del futuro de su ciclo televisivo. Confirmó que existieron contactos con otras señales, aunque aclaró que este tipo de movimientos son habituales en esta época del año.

"Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención", reconoció Casella, dejando entrever que la posibilidad de un cambio de pantalla en 2026 es más concreta que nunca tras los recientes cortocircuitos con la emisora.