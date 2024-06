Escandaloso triángulo amoroso entre ex participantes de Gran Hermano: "Nos confundimos"

Embed

"Tenemos buena relación más allá de que a veces le agarra un ataque cada dos por tres, le prende la chispa cinco minutos y por cualquier cosa te puede hacer problema. Está todo bien pero hasta ahí nomás", se sinceró sobre su vínculo con la médica pediatra.

Y consultado sobre si Florencia se puso celosa de esa situación con Cata, Damián Moya explicó: "Florencia la tiene re clara, entiende mucho, es una mujer muy pilla. Para mí es una gran compañía y afuera me da una mano enorme para un montón de cosas".

"Juntos por ejemplo estamos haciendo un emprendimiento solidario, ayudando a gente de comedores, estamos haciendo cosas grandiosas fuera de GH", cerró el hombre de la Villa Carlos Gardel, quien continúa con su relación sentimental con Florencia.

florencia cabrera y damian moya 2.jpg

Florencia y Damián de Gran Hermano revelaron detalles de su flamante noviazgo: "Fue una sorpresa..."

Los ex Gran Hermano Florencia Cabrera y Damián Moya se pusieron de novios afuera de la casa más famosa del país. Florencia, una de las originales, fue eliminada de la competencia a finales de enero; y Damián, uno de los nuevos, ingresó al reality en marzo y a las pocas semanas tuvo que abandonarlo por decisión del público.

Ahora, en diálogo con Primicias Ya, los ex participantes hablaron de su flamante romance y revelaron quién les gustaría que gane el certamen.

"Fue una sorpresa para los chicos, la verdad es que no se la esperaban. Nosotros estamos muy bien y lo estamos disfrutando", aseguró Moya sobre la reacción que tuvieron los jugadores -que todavía siguen en competencia- cuando los vieron juntos en su reingreso de esta semana para nominar.

Ante la consulta sobre qué fue lo que la enamoró de 'Damcer', Florencia respondió, entre risas y sonrojada: "La carita". "La verdad es que empezamos haciendo un montón de cosas juntos y eso te va confundiendo, si se puede decir así", reflexionó.

En tanto, Moya afirmó: "Me gustó el corazón que tiene. Arrancamos conociéndonos haciendo campaña, haciendo cosas para la gente, me gustó la solidaridad que tiene y me atrajo mucho como mujer".

También se refirieron a sus planes a futuro como pareja y Cabrera expresó: "Lo que dé, porque aparte está buenísimo que los dos estamos viviendo el mismo momento. Está bueno compartirlo". "Lo que diga el destino, estamos acá disfrutando de la vida", sumó Damián.

Al final de la entrevista, la modelo confesó quién quiere que gane Gran Hermano. "Yo, obviamente, hincho por los 'originals'. Son mis compañeros, los que conocí adentro de la casa. Bauti, El Chino. Pero sí quiero que gane Furia", manifestó. Damián, por su parte, vaticinó: "Gana Furia, obviamente. Me encantaría que llegue Virginia, Emmanuel y el Chino".