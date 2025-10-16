A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿TOMARÁN MEDIDAS?

Terrible acusación contra Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú

En Intrusos contaron detalles del revuelo que se generó por la presencia de Wanda Nara en el Parque Nacional Iguazú.

16 oct 2025, 17:52
Terrible acusación contra Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú
Terrible acusación contra Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú

Terrible acusación contra Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú

Días atrás, antes del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, Wanda Nara viajó al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. La conductora no estuvo sola: la acompañaron sus hijas y su actual pareja, Martín Migueles, con quien mantiene una relación desde hace algunos meses. El recorrido incluyó paseos por las principales pasarelas del área protegida y una estadía breve antes de retomar sus compromisos laborales en Buenos Aires.

Sin embargo, su visita generó polémica dentro del Parque Nacional Iguazú y también en los medios. En el programa Intrusos (América TV) contaron que la presencia de Wanda no pasó desapercibida y despertó quejas por presuntos privilegios. Según detallaron al aire, la conductora habría ingresado al parque en un horario restringido y caminó por los circuitos turísticos sin la presencia de otros visitantes. Testigos indicaron que el espacio se habría cerrado especialmente para ella y su familia, impidiendo el acceso del público general durante ese lapso.

Leé también

La grave denuncia de Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity

La grave denuncia de Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity

Las denuncias también apuntan al uso de recursos oficiales dentro del predio. De acuerdo con la información divulgada, se habrían utilizado vehículos pertenecientes a la administración del Parque Nacional para trasladar a Wanda, sus hijas y Migueles por distintas áreas del lugar. Esto generó malestar entre quienes sostienen que el uso de los medios de transporte internos debe limitarse al personal autorizado o a situaciones de servicio público, y no a figuras mediáticas en plan recreativo.

Por el momento, no hubo respuestas por parte de las autoridades del Parque Nacional Iguazú sobre los motivos por los que se le habría otorgado ese trato preferencial a la conductora del ciclo gastronómico de Telefe. El tema también generó una fuerte repercusión y repudio entre numerosos usuarios en las redes sociales.

Embed

¿Qué dijo Graciela Alfano que revivó la guerra con Wanda Nara?

Una vez más, Graciela Alfano dejó en claro que no le teme a nada ni a nadie a la hora de opinar sobre quien sea. En las últimas horas volvió a generar polémica en el ciclo de streaming de la TV Pública La Posta del Espectáculo, donde apuntó sin filtro contra Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla con Gustavo Méndez y su equipo, la ex Miss Siete Días habló sin vueltas sobre distintos personajes mediáticos. Y aunque al principio evitó nombrarla, llegó un momento en que no se contuvo más y arremetió con todo contra la mayor de las hermanas Nara.

“Wanda Nara me chupa un huevo... pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no nada? No están formados y no hay respeto para el público”, lanzó con su habitual verborragia.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido redobló la apuesta y, tras deslizar con ironía que “cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta", se refirió directamente a la ex de Maxi López y Mauro Icardi, metiéndose de lleno en la vida personal de Wanda Nara.

“Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, disparó filosa ante la mirada atónita del conductor del stream.

Cabe recordar que justo hoy se cumplen cuatro años del estallido del Wandagate, cuando Wanda publicó aquella famosa historia de Instagram acusando de "zorra" a la China Suárez por cargarse "otra familia" tras descubrir su affaire con Mauro Icardi. En ese contexto, Graciela Alfano siempre se mostró públicamente del lado de la actriz.

Desde entonces, el enfrentamiento entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó expuesto, y cada vez que tiene oportunidad la icónica exvedette no duda en atacarla verbalmente, demostrando una y otra vez que es una de las lenguas más filosas de la farándula argentina, sin temor a decir lo que piensa ni al escándalo mediático que sus palabras puedan provocar.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto