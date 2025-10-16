Terrible acusación contra Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú

Embed

¿Qué dijo Graciela Alfano que revivó la guerra con Wanda Nara?

Una vez más, Graciela Alfano dejó en claro que no le teme a nada ni a nadie a la hora de opinar sobre quien sea. En las últimas horas volvió a generar polémica en el ciclo de streaming de la TV Pública La Posta del Espectáculo, donde apuntó sin filtro contra Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla con Gustavo Méndez y su equipo, la ex Miss Siete Días habló sin vueltas sobre distintos personajes mediáticos. Y aunque al principio evitó nombrarla, llegó un momento en que no se contuvo más y arremetió con todo contra la mayor de las hermanas Nara.

“Wanda Nara me chupa un huevo... pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no nada? No están formados y no hay respeto para el público”, lanzó con su habitual verborragia.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido redobló la apuesta y, tras deslizar con ironía que “cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta", se refirió directamente a la ex de Maxi López y Mauro Icardi, metiéndose de lleno en la vida personal de Wanda Nara.

“Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, disparó filosa ante la mirada atónita del conductor del stream.

Cabe recordar que justo hoy se cumplen cuatro años del estallido del Wandagate, cuando Wanda publicó aquella famosa historia de Instagram acusando de "zorra" a la China Suárez por cargarse "otra familia" tras descubrir su affaire con Mauro Icardi. En ese contexto, Graciela Alfano siempre se mostró públicamente del lado de la actriz.

Desde entonces, el enfrentamiento entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó expuesto, y cada vez que tiene oportunidad la icónica exvedette no duda en atacarla verbalmente, demostrando una y otra vez que es una de las lenguas más filosas de la farándula argentina, sin temor a decir lo que piensa ni al escándalo mediático que sus palabras puedan provocar.