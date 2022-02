Evangelina Anderson dio una fuerte respuesta sobre su donación de óvulos

Entonces, la mujer de Martín Demichelis no dudó en responder: "No doné hijos, doné óvulos. Esos óvulos sin fecundar no son nada. Pero para una mujer que sis óvulos "no sirven" es la oportunidad para ser mamá".

Evangelina Anderson y su familia vive en Alemania, ellos tienen tres hijos: Bastían, Lola y Emma.

Evangelina Anderson reveló cuál era su verdadera vocación

Evangelina Anderson sorprendió este miércoles a sus seguidores de Instagram al confesar cuál era su verdadera vocación tras terminar el colegio secundario: ¡quería ser policía!

Desde Múnich, Alemania, país donde vive hace años con su familia, la modelo y esposa de Martín Demichelis se lookeó como efectivo policial y contó la idea que tenía de esa profesión a futuro cuando era adolescente.

"Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía… y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación… finalmente terminé siendo docente luego modelo y bailarina", se sinceró la modelo, quien luego terminó tomando un rumbo artístico en su vida.

Y cerró consultando a sus seguidores sobre aquella elección de vida que no se terminó concretando: "Actualmente botinera jubilada. Como es la vida! ¿Me ven de poli?".