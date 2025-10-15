Revelaron información clave que puede cambiar la situación judicial de Morena Rial: "Le van a..."

Morena Rial continúa presa en la cárcel de Magdalena, a la espera de que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. La joven permanece en el penal mientras se realiza un análisis socioambiental de la vivienda de San Justo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En DDM dieron a conocer información que podría dar un giro en la causa de Morena Rial, mientras ella espera que se le otorgue la prisión domiciliaria.
Morena Rial continúa presa en la cárcel de Magdalena, a la espera de que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. La joven permanece en el penal mientras se realiza un análisis socioambiental de la vivienda de San Justo.
En DDM (América TV), Martín Candalaft mostró un documento que informa que se procederá a la apertura del celular del día en el que la detuvieron, el pasado 29 de septiembre. Alejandro Cipolla, se había negado justificando que no había nada que ocultar.
"Le van a abrir el celular a Morena, el que le secuestraron cuando quedó detenida", confirmó tajantemente el periodista.
Así, leyó el documento que lo indica y al que tuvieron acceso: "Ya que ha pasado mucho tiempo desde que se realizó la intimación y ni la imputada ni sus defensores aportaron las claves de desbloqueo del celular incautado al momento de su detención, guardando silencio sobre el punto e impidiendo la celeridad y eficacia del trámite de esta diligencia procesal, se concede que se realice la apertura, visado y análisis"
Además, se mostraron grabaciones con imágenes de la vivienda donde cumplirá la prisión. "Se están esperando los resultados del informe socioambiental, donde ella iría a vivir. Tiene espacios comunes con otros vecinos y hay tensión", refrescaron la información sobre esta cuestión.
"El análisis que se está haciendo ahora es el de verdad, no el del servicio penitenciario. La jueza pidió que se haga como ella solicitó. Ayer se vencieron los 15 días de plazo que tiene el fiscal Ferrari para dar una respuesta, y pidió 15 días más"
Según informó su abogado, Alejandro Cipolla, Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria en una propiedad del barrio de San Justo, ubicada junto a la casa de una amiga. El letrado precisó que la hija de Jorge Rial se instalaría allí con su hijo, y que solo podría salir del domicilio si recibe una autorización especial del juez a cargo del caso.
En Puro Show (El Trece), el equipo periodístico visitó el inmueble donde se implementaría la medida y descubrió un detalle particular: actualmente, el lugar funciona como pensión. Las cámaras captaron que la puerta principal estaba cerrada con cadena y candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, señaló el cronista Walter Leiva.
Un vecino de la zona, que vive en una vivienda contigua, comentó que aunque el barrio es generalmente tranquilo, en los últimos tiempos se registraron algunos hechos de inseguridad. “Qué raro que venga acá”, expresó, visiblemente sorprendido al enterarse de que la influencer podría convertirse en su nueva vecina.