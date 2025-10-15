Revelaron información clave que puede cambiar la situación judicial de Morena Rial: "Le van a..."

Además, se mostraron grabaciones con imágenes de la vivienda donde cumplirá la prisión. "Se están esperando los resultados del informe socioambiental, donde ella iría a vivir. Tiene espacios comunes con otros vecinos y hay tensión", refrescaron la información sobre esta cuestión.

"El análisis que se está haciendo ahora es el de verdad, no el del servicio penitenciario. La jueza pidió que se haga como ella solicitó. Ayer se vencieron los 15 días de plazo que tiene el fiscal Ferrari para dar una respuesta, y pidió 15 días más"

Las fotos de la casa donde Morena Rial cumpliría prisión domiciliaria

Según informó su abogado, Alejandro Cipolla, Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria en una propiedad del barrio de San Justo, ubicada junto a la casa de una amiga. El letrado precisó que la hija de Jorge Rial se instalaría allí con su hijo, y que solo podría salir del domicilio si recibe una autorización especial del juez a cargo del caso.

En Puro Show (El Trece), el equipo periodístico visitó el inmueble donde se implementaría la medida y descubrió un detalle particular: actualmente, el lugar funciona como pensión. Las cámaras captaron que la puerta principal estaba cerrada con cadena y candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, señaló el cronista Walter Leiva.

Un vecino de la zona, que vive en una vivienda contigua, comentó que aunque el barrio es generalmente tranquilo, en los últimos tiempos se registraron algunos hechos de inseguridad. “Qué raro que venga acá”, expresó, visiblemente sorprendido al enterarse de que la influencer podría convertirse en su nueva vecina.