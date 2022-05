Explosiva denuncia de Cinthia Fernández contra la novia de Matías Defederico

Y Cinthia arrojó: “Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró con ella sin consultarme”.

“¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni si quiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas… después de eso dije esta chica no entra más. Aparte pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa”, cerró Cinthia Fernández, molesta.

Matías Defederico

El lapidario posteo de la mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández

La guerra entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece de nunca acabar. El ex jugador y la panelista de Momento D están enfrentados por sus hijas: Francesca, Charis y Bella.

En medio del escándalo, la mamá del ex futbolista, Analía, subió una publicación a su cuenta de Instagram, que fue claramente dirigido a la bailarina.

La mujer posteó la imagen de una serpiente y, en la descripción, dejó una frase lapidaria: "Traga su propio veneno. Así es C.F.".

Eso no fue todo. En otra publicación en dicha red social, Analía colgó una foto de Matías y escribió un mensaje muy duro.

"Él es mi vida. Estoy cansada que se hable de él, pero de esta vida nadie se va sin pagarlas. Me voy a sentar a esperar verte cómo terminás, hdp", sentenció.