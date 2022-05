¿Facundo Arana llevará a la Justicia a Romina Gaetani?

Embed

Este miércoles, Fernando Burlando, abogado de Facundo Arana, salió en el LAM y se refirió a las posibilidad de una acción legal contra Gaetani por "calumnias e injurias".

El letrado explicó que aún no avanzó con ninguna medida. "Estamos analizando todo. Las características de la familia Arana, hacen que uno tome precauciones. Facundo es una persona que siempre está lejos de los líos", señaló.

Burlando reveló que podría haber una acercamiento entre el actor y su colega. "No descarto una charla entre ellos. Y cuando pasan esas cosas, yo no interfiero", admitió.

Por último, el abogado indicó que Facundo y Romina se tiene muchísimo aprecio, lo que podría frenar cualquier acción judicial. "Facundo tiene un sentimiento muy fuerte con Romina", cerró.

La firme posición de Romina Gaetani tras haber denunciado a Facundo Arana

Hace unos días en LAM (América TV), Romina Gaetani contó que vivió situaciones de violencia con Facundo Arana cuando fueron compañeros en la ficción Noche y día.

"Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", reveló la actriz en el programa de Ángel de Brito.

Después de la nota en LAM, Gaetani habló con Intrusos.

"Me salió de las tripas lo que dije. Es algo que me salió hablar en el momento, en ese segundo", reflexionó luego de sus dichos en el programa de Ángel de Brito.

Gaetani remarcó que la tiene sin cuidado el rebote mediático que sus declaraciones puedan tener. "Todavía no tomo dimensión de nada, pero me siento bien con lo que dije porque no tengo miedo", añadió.

Por último, la actriz enfatizó que las mujeres deberían sentirse con confiadas y denunciar si viven hechos de violencia. "No temo. Las mujeres tenemos que dejar de temer", sostuvo.