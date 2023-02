Famosa humorista cayó de un tercer piso y está en coma: el novio preso

Todo este episodio, que terminó con la detención de la pareja de Camila Spears, sucedió ayer alrededor de las 18 horas. Actualmente, la joven se encuentra en estado de coma a partir de las numerosas fracturas sufridas.

En concreto, el diagnóstico de la humorista es de traumatismo de cráneo grave, con intubación endotraqueal. De acuerdo al testimonio de su pareja, la víctima se encontraba alcoholizada cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo por las escaleras.

Sin embargo, esta versión no termina de cerrar en las autoridades, motivo por el cual la fiscalía determinó la detención de la pareja de Camila Spears.

Además, el caso fue girado a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género. Por lo pronto, familiares y allegados solicitan una cadena de oración debido al grave estado de salud de la joven.

md.jpg

Camila Spears pelea por su vida: "Había episodios de violencia"

Empezaron a aparecer múltiples hipótesis. Camila Spears, la humorista más conocida de Salta, cayó del tercer piso de un edificio y sufrió múltiples fracturas en su cráneo.

Mientras permanece internada en grave estado en el hospital San Bernardo, su hermana reveló ante la prensa que la ‘Trava Madrina' sufría episodios de violencia de género con su pareja.

De acuerdo a su relato, a las 18 Hs del miércoles llamó a Camila y su novio atendió. "No quédate. No vengas, tu hermana esta durmiendo. A la hora me llama y me dice que me venga urgente al San Bernardo. ‘Tu hermana se partió la cabeza', así me dijo", confesó Jorgelina Maza.

"Cuando llegue al departamento donde vivían, vimos su celular destruido y una silla totalmente tirada porque se la reventó en la cabeza", agregó ante los colegas de Todo Salta Noticias.