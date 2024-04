Fátima Florez rompió el silencio y habló de su separación con Javier Milei: "Es un momento difícil"

Fátima Florez

En primer lugar el periodista preguntó por qué se dio la separación y sin dar muchos detalles Fátima aseguró: “Por lo que ya sabes, acá lo importante es que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto. Es un comunicado de común acuerdo y está súper charlado, fue bilateral”.

"¿Y el motivo de la separación cual es?", insistió Ángel. “Nos separamos porque realmente fíjate el momento que tiene... es una gran responsabilidad sobre sus espaldas así que estamos todos apoyándolo, es un momento difícil”, justificó la actriz.

Por último, de Brito quiso saber si Fátima sentía celos en su relación con el Presidente y mientras se despedía del móvil fue directa y afirmó que "para nada".

Moria Casán, durísima con Fátima Florez tras su separación de Javier Milei: "No logró..."

Moria Casán habló este miércoles en LAM (América TV) sobre la separación de Fátima Florez y Javier Milei y, fiel a su estilo, opinó: "El Presidente no puede estar enamorado más que de él”.

"¿Te sorprendieron las razones de la separación de Milei y Fátima? Él dijo que era por el éxito arrollador de ella, pero hace rato que a Fátima le va bien...", le consultó el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Luego de una larguísima carcajada, la One expresó: "Me encanta, porque él es un seductor nato. Es un hombre que admira mucho la inteligencia de la mujer. Y acá, estaba medio... No sé si logró captar su admiración en cuanto a inteligencia". Cabe recordar que la diva había tenido un enfrentamiento con la comediante por haberla imitado en el teatro y Florez tuvo que pagarle una significativa suma de dinero.

Inmediatamente, el notero le preguntó si para ella la decisión de separarse había sido de Milei y ella respondió: "¡Obviously!". Y sumó: "Milei no puede estar enamorado más que de él. Él se mira y se debe autoabastecer: 'Soy el presidente y el más célebre del mundo'. Y está bien que lo haga porque, además, está construyéndose como Presidente".

"Está en su poderío máximo. De la única persona que puede estar enamorado es de la gente que lo votó. ¡Ese es un romance que no lo puede ocupar ninguna mina! Olvidate... ¡Los perros y él!", remarcó La lengua Karateca.

Por otro lado, Moria habló de la situación del país: "Yo a mi país lo desdramatizo. Yo lo veo siempre bien. Veo que todo lo que ocurre es para bien. Todo. Yo hace muchos años que vivo acá, hice toda mi carrera acá, nunca me fui a otro país, salvo para trabajar. Así que yo, cero queja con esto. Yo soy casanística: nunca esperé nada de los demás y menos del Estado".

"No soy una mujer que mama de la teta del Estado. Al contrario, el Estado mamó de mi teta con lo que le pago. No hay nadie que se haya colgado de mis tetas más que el Estado", cerró filosa.