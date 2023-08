Fernanda Iglesias reveló el motivo de su llamativa ausencia en LAM

"¿Alguien sabe algo?", le consultó Yanina a sus compañeras. "No, no sabemos nada", contestaron las angelitas. "Raro. Tenemos que investigar. Espero que estés bien, Fer. ¡Te queremos mucho!", acotó la mujer de Diego Latorre.

Yanina indicó que se enteró que la periodista no iba a estar cuando estaba preparándose para el vivo: "Hablé todo el día con ella. Nos pasamos data. Cuando llegué acá, me dijeron que no venía".

Al finalizar, dio a conocer que fue el ex de Iglesias quien se comunicó para informar que ella no iría. "El ex marido llamó. Y eso me da desconfianza.... es un tema a investigar", sentenció.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Iglesias contó el verdadero motivo de su llamativa ausencia: "Estaba descompuesta porque parece que comí algo en mal estado. Hoy ya me siento bien. Yo avisé que no iba y fue todo show".

Fernanda Iglesias reveló que Viviana Colmenero le escribió a su ex, Pablo Nieto, tras la separación

Hace unos días, Fernanda Iglesias contó en el ciclo LAM, América Tv, los detalles de su separación de Pablo Nieto tras 14 años juntos y habló también de los rumores de infidelidad por parte de él.

Este lunes, la panelista contó un fuerte dato en medio de su reciente separación: Viviana Colmenero, quien supo integrar el panel de Ángel de Brito, le escribió a Nieto y señaló que fue ella quien le dio el teléfono del productor.

"Me llamó por un tema y me habló del programa", introdujo Ángel hablando de la charla que tuvo con la ex Gran Hermano. "Le encanta hablar de mí", apuntó Iglesias.

Y ahí amplió: "A mí me mandó varios audios y también le escribió a mi ex marido, un combo completo". A lo que Marcela Feudale comentó: "Quería buscar información de tu separación".

Y Fernanda dejó abierta la duda: "No sabemos por qué le escribió. Yo le di el teléfono a Colmenero, yo sabía que le iba a escribir, no tenía ningún problema. Le escribió porque ella tenía cierta información y bueno, él nunca le contestó".

"¿A nivel panelista?", indagó Feudale. Y ahí Iglesias lanzó: "No, a nivel personal. Se está enterando ahora (por su ex) que le pasé el teléfono yo".