Flor Vigna se grabó llorando y dejó un fuerte mensaje: "Esos momentos que sentimos morir"

De esta forma, presentó su nuevo material en las redes sociales e hizo un posteo donde se muestra llorando desconsoladamente y poco a poco se va recuperando gracias al poder de la música.

"Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca", comienza diciendo en el clip mostrando imágenes de su momento más oscuro.

Luego, muestra cómo pudo salir adelante y convocó a sus amigos para aprender su viaje. "Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa", expresa su voz.

“Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo. Así que así nació Puedo Solita, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien", concluye.

Flor Vigna habló del duelo que atraviesa tras separarse de Luciano Castro: "Me sigue costando"

Este martes en LAM (América) Flor Vigna se sinceró acerca del duelo que atravesó tras la separación de Luciano Castro y explicó los verdaderos motivos que llevaron al final de la pareja.

En el último tiempo Flor estuvo de viaje por el sur de Argentina, y aseguró que eso la ayudó a superar parte de esta difícil etapa. “Cuando uno separa y más de alguien que queres mucho, esta bueno ir a hacer el duelo y protegerte un poco”, expresó.

Y reconoció: “Me sigue costado un poco, pero se que es lo mejor. Solo puedo decir cosas lindas de Lu pero hay veces que amar es soltar. En nuestro caso nos llevábamos unos años de diferencia, estábamos en etapas de diferentes y entendimos que lo mejor era saber que hoy no".

En eso habló del vinculo de Luciano con Sabrina Rojas y comentó: "Al principio intentamos todo. Cuando todos nos cargaban que éramos los cuatros perfectos, pero porque realmente intentábamos poner la intención de pasar navidad juntos, los cumpleaños, pero después no se podía".

"Es entender eso, que todos estábamos en etapas diferentes de vida y seguir aunque cueste", definió.

Por último, habló de lo que está transitando ella en un plano más personal y reflexionó: "En mi caso ahora estoy tratando de entender que puedo sola, que todo ese amor que a veces uno da para otros, decir bueno me lo tengo que dar a mi. Al fin y al cabo yo estoy desde los 19 de novia, y ahora tengo 29, tengo que aprender a estar sola, ese es mi estadio”.

“Creo que los dos vivimos una historia de amor muy fuerte entonces no es desprenderse y ya. Pero la decisión fue mutua pero no al mismo tiempo, primero uno traía a colación la separación y decíamos 'bueno sigamos', pero pasa y te toca soltar", reveló.