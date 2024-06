Florencia Regidor de Gran Hermano se refirió a su complicada relación con los padres de Nicolás

Fue allí cuando Florencia aclaró: “Nunca me trataron mal pero lo que sí, no me gustó ver todo lo que se habló de mí. Tanto su familia como sus amigos decían que lo perjudicaba a Nico. Fueron cosas feas, pero la verdad es que nunca lo hablé. Es la primera vez que lo menciono porque siempre intenté tener respeto y no hablarlo”.

Al tiempo que inmediatamente Regidor aseguró tener esperanzas de limar asperezas con la familia de Nicolás, que hizo campaña para sacarla del juego. “Espero que nos podamos conocer bien pero bueno, ayer colapsé y me angustié porque ví todo… los tweets de los amigos, y cosas que yo no me merecía”, expresó.

Además, Flor sumó: “Han dicho que soy una trola, que no me iban a invitar a comer asados, y esas son cosas que me duelen como persona más que nada”, para luego revelar que Gustavo, el papá de Nico, se contactó con ella para disculparse. “Me dijo que todo lo que había pasado era por juego pero me terminó afectando igual y colapsé”. “A mi me gustaría que me quieran, que me acepten y tener una buena relación”, admitió angustiada.

"Se me da por preguntarme: '¿Por qué no me quieren? Yo sé que no me conocen, pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar. Vi todo lo que subieron. ¿Por qué me merezco que me digan 'trolencia' o cosas así cuando yo siempre lo cuidé? ¿O que armen edits tergiversados en los que ponen una foto de Nicolás llorando como si fuera por mi?", se lamentó al borde del llanto.

En tanto, sobre el regalo que le dio a la mamá de Nicolás para que le lleve y parece que no llegó a destino, Flor concluyó: “A la mamá la conocí y le di algo para que le lleve pero bueno, entiendo que todavía no me conocen y quizás no les…”, dejó a medio concluir dando a entender no tienen intención de acercarlos mucho.

La incomodidad de Florencia por un posible embarazo: qué pasó con Nicolás en Gran Hermano

Tras su eliminación de Gran Hermano 2023 (Telefe), Florencia Regidor visitó diferentes ciclos del canal inmediatamente. Y en su paso por A la Barbarossa, no logró disimular su incomodidad frente las picantes consultas sobre sus encuentros íntimos con Nicolás Grosman.

No obstante, la ex hermanita tragó saliva y le hizo frente a las engorrosas consultas y puso los puntos sobre las íes ante los rumores de embarazo que circularon cuando debió hacerse análisis de sangre y un chequeo ginecológico dentro de la casa televisiva.

Florencia Regidor y Nicolás Grosman GH.jpg

Así, cuando Pía Shaw disparó picante: "¿Es cierto Florencia que tuviste miedo de estar embarazada adentro de la casa?", Flor lo negó de plano aunque el rostro se le desfiguró. Acto seguido, sobre el atraso que tuvo, explicó que cuando tuvieron "la actividad de las toallitas", dijo que "eran los nervios del cambio del lugar".

"Aparte, cuando me hice los estudios (de sangre), no habíamos estado todavía", agregó contundente la exparticipante, mientras Gastón Trezeguet bromeó irónico asegurando que "el único retraso de Florencia fue en ir a la ducha".