De Rocío Marengo a Luciana y Matilda Salazar: los looks de los famosos en el estreno de Flavio Mendoza

El espectáculo se presenta de miércoles a domingos con doble función, y las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de la web del circo.

La reacción del hijo de Flavio Mendoza al cumplir su sueño de conocer a Leo Messi

A comienzos del mes de septiembre pasado, Flavio Mendoza compartió con sus seguidores un momento profundamente emotivo: su hijo Dionisio conoció a su gran ídolo, Lionel Messi. El encuentro, que quedó registrado en fotos y videos publicados en la cuenta oficial de Instagram del coreógrafo, se convirtió rápidamente en una de las postales más tiernas de las últimas semanas.

En las imágenes se puede ver a Dionisio completamente conmovido, al punto de quebrarse en lágrimas, al estar frente al campeón del mundo. La reacción de Messi no hizo más que engrandecer su figura: lejos de mostrarse distante, el capitán de la Selección Argentina abrazó con ternura al niño, regalándole un instante que quedará grabado para siempre en su memoria.

Flavio Mendoza acompañó la publicación con un mensaje repleto de admiración y gratitud hacia el rosarino. “Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo: Leo Messi. Gracias por tu humildad, tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos. Gracias, y hoy vamos a estar todos con vos. A seguir dando magia, lo que lográs en los niños... sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”, escribió emocionado el artista.

En otro posteo, Mendoza volvió a destacar la importancia de ese encuentro para su hijo, señalando: “Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y ternura de parte de seguidores y colegas, que celebraron tanto la felicidad de Dionisio como la actitud cercana de Messi, quien una vez más dejó en claro por qué es considerado no solo una leyenda del fútbol, sino también un referente de humildad y humanidad.