Salió a la luz una tensa charla entre Maxi López y su mujer sobre Wanda Nara: “No le...”

Asimismo, agregó: “No sé si es tanto por el vínculo con Wanda, porque es la madre de sus hijos, si no de exponerse tanto”, al tiempo que Nancy Duré acotó que en realidad “Wanda usa la presencia de Maxi”.

De esta manera, las panelistas del programa de espectáculos conducido por Pampito y Matías Vázquez dejaron al descubierto la idea primigenia de la mayor de las Nara de mostrarse públicamente en la mayor fiesta de la televisión argentina junto a su exmarido mientras continúa ferozmente enfrentada a su segundo exmarido, Mauro Icardi.

Qué dijo Maxi López sobre Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

Días pasados, Maxi López fue entrevistado en LAM (América TV) y sorprendió al dar su opinión sobre Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara, quien además estaría ligado a Elías Piccirillo.

Durante la charla con la cronista Cande Mazzone, se produjo una situación espontánea cuando ella le preguntó sin rodeos: “¿Cómo te cayó Martín Migueles?”. Ante la consulta, el exfutbolista reaccionó desconcertado: “¿Quién?”. Fue entonces que la periodista aclaró: “El nuevo novio de Wanda”.

Al escuchar el nombre, López explicó entre risas: “Ah, Martín. Sí, soy muy malo con los nombres, perdón. El otro día estuvimos comiendo un asado en la casa de él. Cocinó, nos abrió las puertas de su casa a mí y a los chicos. Es un copado”, relató con naturalidad.

Más adelante, Mazzone le mencionó el lazo entre Migueles y el ex de Jésica Cirio, pero López evitó profundizar en esa cuestión: “Yo no conozco la situación. Se portó súper bien con nosotros. Así que yo me quedo con eso”, sostuvo con tono medido.

En otro tramo de la nota, el ex River habló sobre la relación actual con Wanda Nara, la madre de sus hijos, y dejó en claro que hoy busca la armonía familiar: “Fue mucho tiempo peleando y es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien como están ahora, así los chicos también están bien, que creo que es lo más importante”, expresó con madurez.

Además, al referirse directamente a la conductora y empresaria, remarcó la importancia de que ella se encuentre en equilibrio: “Ella tiene que estar bien, porque hay muchas cosas que pasan en su vida. Entonces tiene que estar bien. Por lo que veo está disfrutando de lo que hace y es lo importante porque los chicos si ven una mamá feliz y sana ellos son felices también”.

De esta manera, Maxi dejó en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos y que, lejos de viejas disputas, prefiere mantener un vínculo cordial con Wanda y con quienes hoy forman parte de su vida cotidiana.