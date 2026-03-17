Fue figura de Gran Hermano, estuvo de novio con Furia y ahora busca trabajo desesperado
El exparticipante de Gran Hermano se alejó de la televisión, no consigue oportunidades en lo suyo y decidió tomar una drástica decisión que mostró en redes y se volvió viral.
17 mar 2026, 11:00
Fue figura de Gran Hermano, estuvo de novio con Furia y ahora busca trabajo desesperado
Mauro D’Alessio supo lo que es estar en el centro de la escena. Su paso por Gran Hermano 2024 y el vínculo que construyó con Furia dentro de la casa lo convirtieron en uno de los nombres más comentados del reality. Sin embargo, hoy su presente es muy distinto: lejos de la exposición, atraviesa una realidad mucho más cotidiana y parecida a la de miles de argentinos.
En los últimos días, el joven volvió a ser tema de conversación, pero por un motivo inesperado. A través de sus redes sociales, compartió un video que rápidamente se viralizó, donde decidió mostrar sin filtros cómo es su día a día: salir a buscar trabajo.
Con una camisa puesta y su currículum en mano, Mauro se grabó antes de iniciar la recorrida. En ese contexto, explicó que, tras no obtener respuestas por redes o contactos, optó por acercarse personalmente a una empresa para dejar su CV. “Estoy de camisa porque voy a ir a pedir laburo a Trio. Tengo mi currículum… quiero laburar con ellos en el sector de marketing, mejor marketing que este no hay, por favor”, expresó.
Además, detalló cuál es el perfil laboral al que apunta y las herramientas que maneja: “Estoy buscando laburo de marketing o de comercio electrónico, que es lo que hacía. Sé realizar análisis de datos, generar campañas en Google, en Meta Ads, sé utilizar Mercado Libre… sé qué sirve y qué no”.
Convencido de lo que puede aportar, también dejó en claro su compromiso: “Si hago todo esto para conseguir un laburo, imaginate cuando me contraten. Me dejo la vida por la empresa, doy lo mejor de mí”.
A pesar de contar con una comunidad activa en Instagram y TikTok, la visibilidad no se tradujo en oportunidades laborales. Él mismo reconoció que ya había intentado moverse a través de redes sociales y distintos canales, pero sin éxito.
Su experiencia está vinculada al marketing digital y el comercio electrónico, con conocimientos en campañas publicitarias, análisis de datos y gestión de plataformas de venta online. Sin embargo, como le ocurre a muchos, eso no fue suficiente para conseguir trabajo en el corto plazo.
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Qué ocurrió cuando Mauro D’Alessio llegó a la fábrica a dejar su currículum
El momento más impactante del video llegó cuando Mauro D’Alessio se acercó a la fábrica para dejar su currículum. Luego de hablar con el personal de seguridad, terminó depositándolo en un buzón que estaba completamente lleno.
“No me entraba la mano de la cantidad que había, pero esto lo van a ver”, comentó entre risas, reflejando una situación que excede su caso personal y expone la competencia que hay en el mercado laboral.
Lejos de mostrarse derrotado, Mauro eligió cerrar el video con optimismo: “Van a ver que me van a llamar”.
El gesto, tan simple como honesto, generó una fuerte repercusión en redes sociales. Porque, por un momento, dejó de ser “el ex Gran Hermano” para convertirse en alguien más intentando abrirse camino y conseguir una oportunidad.