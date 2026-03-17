Fue figura de Gran Hermano, estuvo de novio con Furia y ahora busca trabajo desesperado

Convencido de lo que puede aportar, también dejó en claro su compromiso: “Si hago todo esto para conseguir un laburo, imaginate cuando me contraten. Me dejo la vida por la empresa, doy lo mejor de mí”.

A pesar de contar con una comunidad activa en Instagram y TikTok, la visibilidad no se tradujo en oportunidades laborales. Él mismo reconoció que ya había intentado moverse a través de redes sociales y distintos canales, pero sin éxito.

Su experiencia está vinculada al marketing digital y el comercio electrónico, con conocimientos en campañas publicitarias, análisis de datos y gestión de plataformas de venta online. Sin embargo, como le ocurre a muchos, eso no fue suficiente para conseguir trabajo en el corto plazo.

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Qué ocurrió cuando Mauro D’Alessio llegó a la fábrica a dejar su currículum

El momento más impactante del video llegó cuando Mauro D’Alessio se acercó a la fábrica para dejar su currículum. Luego de hablar con el personal de seguridad, terminó depositándolo en un buzón que estaba completamente lleno.

“No me entraba la mano de la cantidad que había, pero esto lo van a ver”, comentó entre risas, reflejando una situación que excede su caso personal y expone la competencia que hay en el mercado laboral.

Lejos de mostrarse derrotado, Mauro eligió cerrar el video con optimismo: “Van a ver que me van a llamar”.

El gesto, tan simple como honesto, generó una fuerte repercusión en redes sociales. Porque, por un momento, dejó de ser “el ex Gran Hermano” para convertirse en alguien más intentando abrirse camino y conseguir una oportunidad.