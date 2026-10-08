Fuerte aclaración de Ana Rosenfeld tras el divorcio de Wanda e Icardi: qué determinó la Justicia sobre sus hijas

En el mismo sentido, la letrada aclaró que tampoco prosperó el pedido relacionado con una pensión alimentaria para Wanda. "2) No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda", señaló.

Uno de los puntos centrales de la aclaración de Rosenfeld estuvo relacionado con las hijas que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen en común. En ese sentido, explicó que la Justicia italiana no sería la encargada de resolver cuestiones vinculadas con la custodia, la residencia y los alimentos de las menores. "3) Resolvió que no le corresponde a la Justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores", sostuvo la abogada.

Por último, Rosenfeld hizo una aclaración puntual respecto de otra de las versiones que habían comenzado a circular y negó que la sentencia estableciera que las niñas debieran trasladarse a Turquía junto a su padre. "Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", remarcó la letrada.

Con qué frase celebró Mauro Icardi su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi comunicó este jueves que la Justicia de Italia resolvió oficialmente su divorcio de Wanda Nara. Mediante un escrito fechado el 8 de octubre bajo el título “Sentencia de divorcio oficial”, el delantero compartió su mirada sobre el fallo judicial y concluyó el mensaje con una frase cargada de entusiasmo: “Hay motivos para brindar”.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, señaló al inicio del documento. A continuación, remarcó que la resolución también descartó los reclamos económicos impulsados por su expareja.

De acuerdo con la versión difundida por Icardi, los magistrados rechazaron la solicitud de manutención conyugal que, según indicó, ascendía a 250.000 euros por mes. “La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, sostuvo.

El jugador también manifestó que la petición de una pensión por divorcio no prosperó y detalló cuáles habrían sido, según explicó en su comunicado, los fundamentos esgrimidos por el tribunal para arribar a esa conclusión.

Uno de los aspectos más destacados de su publicación estuvo vinculado al desarrollo profesional de Wanda Nara durante los años de matrimonio. Según expuso Icardi, la Justicia entendió que no quedó acreditado que la empresaria hubiese resignado oportunidades laborales para priorizar la dinámica familiar.

“El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, escribió.

Con el objetivo de reforzar ese planteo, el futbolista adjuntó un extracto en italiano que identificó como parte de la sentencia. En ese tramo se indica que no habría quedado demostrado el supuesto perjuicio profesional mencionado y se relaciona la popularidad alcanzada por Nara en Italia con su vínculo matrimonial con el deportista.

Asimismo, Icardi afirmó que el fallo establece que Wanda deberá devolverle dos tercios de los gastos derivados del proceso judicial.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó. Además, explicó los motivos que lo llevaron a presentar la demanda en Italia: “Que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”. Pese a confirmar el fin legal del matrimonio, aclaró que aún existe otro expediente abierto relacionado con cuestiones patrimoniales.

“La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso”, detalló.

Por otra parte, indicó que la negativa a otorgar una pensión compensatoria no respondió exclusivamente al patrimonio que, según su versión, recibió Wanda, sino al análisis integral de las condiciones requeridas para acceder a ese beneficio.

El texto concluyó con una definición que reflejó el espíritu de su anuncio: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Debajo, acompañado por un emoji de copas, sumó una última expresión de festejo: “Hay motivos para brindar”.